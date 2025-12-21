El equipo ilicitano afronta el partido con ánimo de revancha tras la dolorosa derrota sufrida en Mallorca y quiere que esta última cita del año sea una fiesta en las gradas y en el campo, por lo que su entrenador, Eder Sarabia, ha realizado un llamamiento a los aficionados para que acudan al estadio y arropen a su equipo en busca de tres puntos que significarían una nueva zancada hacia la salvación.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que llega eufórico al último partido del año debido a la goleada de hace dos días frente al Drita, de Kosovo, que le permitió acceder de forma directa a los octavos de final de la Conference League.

Por contra, la realidad liguera es otra. La pasada jornada empató con el Betis y sumó su sexto partido en la competición sin ganar prolongando una mala racha anotadora que le ha llevado a marcar solo un gol en esos seis encuentros.