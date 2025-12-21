Ambos equipos llegan al duelo con sensaciones encontradas tras la clasificación copera del Betis frente al Murcia y la eliminación del Getafe ante el Burgos. Los dos tienen la intención compartida de irse de vacaciones con los deberes hechos tras el empate bético de la pasada jornada ante el Rayo Vallecano (0-0), que supo a poco, y la derrota del Getafe ante el Espanyol (0-1).

Precisamente, el equipo 'perico' es el que marca el objetivo de los hombres de Pellegrini, que tras el empate ante el Rayo y la anterior derrota frente al Barcelona (3-5) se encuentran en sexta posición con 25 puntos, a cinco del cuadro catalán, quinto, y a nueve del Atlético de Madrid.