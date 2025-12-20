Real Madrid - Sevilla, La Liga: resumen, goleadores y estadísticas con el récord histórico de Mbappé

Un gol del inglés Jude Bellingham, con un remate de cabeza a centro lateral del brasileño Rodrygo Goes, en el minuto 38, y otro tanto del francés Kylian Mbappé, de penalti en el minuto 86, le dieron la victoria al Real Madrid en el Bernabéu (2-0) ante un Sevilla que se topó con dos buenas paradas del belga Thibaut Courtois a Isaac Romero en los minutos 51 y 56.