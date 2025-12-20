Las claves del Real Madrid 2-0 Sevilla:
- Mbappé iguala el récord de goles en un año de Cristiano Ronaldo en la sufrida victoria del Real Madrid ante el Sevilla
-
Gracias por habernos acompañado
Hasta aquí el directo del partido que ha enfrentado al Real Madrid ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y hasta la próxima.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |La crónica del partido
El Real Madrid estaba obligado a ganar en el último partido del año y así lo hizo, aunque las sensaciones no fueron buenas. El juego no mejoró y el Sevilla tuvo sus opciones de poder llevarse el partido, pero la eficacia en el ataque de cada equipo decantó el marcador.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |¡¡Finaaal del partido!!
90' (2-0) ¡¡No hay tiempo para más en el Santiago Bernabéu!! Victoria sufrida del Real Madrid ante el Sevilla para meter presión al Barça en la pelea por el liderato de La Liga.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |¡¡Otro paradón de Courtois!!
90'+4' (2-0) Qué disparo de Alfon que iba directo a la escuadra derecha de la portería madridista.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |¡¡¡Goooool de Kylian Mbappé!!!
86' (2-0) ¡¡¡Gooool de Mbappé!!! Deja prácticamente encarrilado el partido Kylian Mbappé, quien iguala el histórico récord de Cristiano Ronaldo con 59 goles en un año natural.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |¡¡Penalti a favor del conjunto blanco!!
85' (1-0) Hay penalti a favor del Real Madrid por una zancadilla de Juanlu sobre Rodrygo. Muy claro y Alejandro Muñiz Ruiz no lo dudó.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |El Bernabéu pita a Vinicius
83' (1-0) División de opiniones entre la afición del Real Madrid. Se va Vinicius entre pitos y aplausos, entra Gonzalo.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |¡¡Pide penalti Juanlu!!
79' (1-0) Cayó Juanlu en la frontera del área, reclamando un derribo de Fran García. Muy cabreado el lateral sevillista.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |Vlachodimos evita el golazo de Rodrygo
77' (1-0) Jugó Mbappé para el brasileño dentro del área, que se elevó el mismo con un toquecito el balón para sacarse una poderosa volea. Sin embargo, se topó con una mano brutal del portero griego, estrellándose el esférico contra el larguero.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |El partido sigue abierto
75' (1-0) A pesar de estar el Sevilla con 10, los de Almeyda están llegando al área rival, mientras el Real Madrid no termina de marcar el gol de la sentencia.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |Mueve el banquillo Xabi Alonso
71' (1-0) Llega el primer cambio en el Real Madrid: se marcha Arda Güler y entra Camavinga.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |¡¡Expulsado Marcao!!
67' (1-0) ¡¡Se queda con 10 el Sevilla!! Vaya entrada le hizo Marcao a Bellingham en el medio del campo, sin ninguna necesidad. Ve la segunda amarilla el central del conjunto hispalense y el partido se les pone todavía más complicado.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |¡¡Otra vez Courtois!!
65' (1-0) Disparo muy lejano de Alexis Sánchez que despejó Courtois con una gran intervención. Sin duda, uno de los nombres propios del partido.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |Amarilla para Asencio
59' (1-0) El hoy lateral del Real Madrid ve la primera tarjeta para su equipo tras cometer una falta sobre Batista Mendy.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |¡¡Ahora se luce Vlachodimos!!
57' (1-0) Remató de cabeza Mbappé y el portero del Sevilla tocó lo justo para que el balón terminase en el larguero. El partido en el Bernabéu está muy bonito.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |¡¡Paradón de Courtois!!
56' (1-0) ¡¡Se está luciendo Thibaut Courtois ante Isaac Romero!! Vuelve a colarse el delantero del Sevilla con facilidad a la espalda de la defensa madridista, pero su disparo salió mordido y centrado, repelido nuevamente por Courtois.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |¡Salvador Courtois!!
53' (1-0) ¡¡Cómo está el partido!! Ocasión ahora para el Sevilla por medio de Isaac Romero, quien arma un disparo cruzado que repele Courtois.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |¡¡Otra de Mbappé!!
52' (1-0) Se enfada Mbappé consigo mismo porque no le pegó bien al balón. Mano a mano ante Vlachodimos, pero su disparo le salió muy blando, blocado por el portero del Sevilla.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |Intercambio de ocasiones
51' (1-0) ¡¡Vaya dos ocasiones han tenido los dos equipos!! La primera para Alexis Sánchez en un mano a mano con Courtois donde el belga se hizo grande; después llegó la ocasión para Mbappé con un fuerte disparo al palo largo que se marchó fuera por muy poco.
-
Real Madrid - Sevilla, en directo |Un nuevo aviso de Mbappé
47' (1-0) La primera ocasión de la segunda parte la ha protagonizado Kylian Mbappé. Disparo del francés desde la frontal, pero le salió blando y centrado, a las manos de Vlachodimos. Se la pedía completamente solo Vinicius.