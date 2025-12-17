Las claves del Talavera - Real Madrid:
Talavera - Real Madrid, en directo |¡No encontró a nadie Gonzalo!
6' (0-0) Córner de Arda Güler que consiguió peinar el delantero madridista, pero no apareció nadie en el segundo palo.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡La ha tenido Mbappé!!
4' (0-0) Pase de Endrick para encontrar al crack francés completamente solo dentro del área, pero su disparo lo repelió un Jaime González que salió muy bien para achicar espacios.
Talavera - Real Madrid, en directo |Sin un dominador claro
3' (0-0) Inicio de partido muy igualado con el Real Madrid haciéndose dueño y señor del balón, mientras el Talavera espera atrás poder armar el contragolpe.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Coomiiienzaa el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en El Prado!! La primera posesión del partido es para el Talavera, presiona alto el conjunto blanco.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Saltan los jugadores al terreno de juego!!
¡¡Los 22 protagonistas ya están sobre el césped de El Prado!! En torno a 4.500 aficionados en las gradas para disfrutar de un partido histórico para el equipo local.
Talavera - Real Madrid, en directo |Penúltimo partido del año
Tras el encuentro de hoy, al Real Madrid solo le quedará un partido para cerrar el 2025: ante el Sevilla en el Bernabéu.
Talavera - Real Madrid, en directo |Sin margen de error
El Real Madrid viaja a Talavera con una carga de presión que en el banquillo blanco ya se ha convertido en algo familiar para Xabi Alonso. Este miércoles, en el modesto estadio El Prado, no es solo un partido de Copa del Rey más. Es, de facto, un ultimátum sobre hierba.
El técnico vasco llega a Toledo con el cuerpo técnico en alerta roja y la dirigencia analizando alternativas en los despachos. Fallar aquí significaría añadir otro capítulo sangrante a una trayectoria que hace menos de dos meses tenía aspecto de campeón y hoy transita por el filo de la navaja.
Talavera - Real Madrid, en directo |Un nuevo examen para Xabi
Una eliminación ante el Talavera, rival de Primera Federación, podría provocar su cese como entrenador del conjunto blanco.
Talavera - Real Madrid, en directo |Un rival irregular
El Talavera llega a esta cita en pleno cambio. Alejandro Sandroni, recién llegado al banquillo tras la salida de Diego Nogales, apenas suma dos semanas al frente del equipo. Tras seis jornadas consecutivas perdiendo, el técnico argentino logró su primera victoria en su segundo partido.
Talavera - Real Madrid, en directo |El debut en El Prado
El de hoy será el primer partido oficial que el Real Madrid juegue contra un equipo de Talavera de la Reina, pero no es la primera vez que los blancos visitan la Ciudad de la Cerámica.
Fue en El Prado, el 23 de mayo de 2002, en un amistoso contra el Talavera CF tras ganar la novena Champions, con motivo del traspaso del juvenil Roberto López a la cantera madridista.
Talavera - Real Madrid, en directo |El once del equipo talabricense
Por su parte, Alejandro Sandroni va con cuatro variantes de su anterior XI en Primera RFEF: Jaime González; Cuenca, Álvaro López, Farrando, Roig; Edu Gallardo, Isaiah Navarro, Doncel, Luis Sánchez; Marcos Moreno y Di Renzo.
𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐗𝐈 💙🤍#CFTalaveraRealMadrid #LaCopaMola pic.twitter.com/oEDrAlqv83— CF Talavera de la Reina (@CFTalavera) December 17, 2025
Talavera - Real Madrid, en directo |Xabi Alonso saca un once 'muy titular'
Xabi Alonso apuesta por las rotaciones esperadas para esta noche de Copa. Sin embargo, sí que juega Mbappé de titular. Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos, Güler, Mastantuono; Mbappé, Endrick, Gonzalo.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 17, 2025
🆚 @CFTalavera
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/hjweZHzVnO
Talavera - Real Madrid, en directo |¡Bienvenidos a la retransmisión del partido!
¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que enfrenta al Talavera ante el Real Madrid en los 1/16 de final de la Copa del Rey. El Prado será el escenario del debut del conjunto blanco en esta competición.