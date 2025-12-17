El Real Madrid viaja a Talavera con una carga de presión que en el banquillo blanco ya se ha convertido en algo familiar para Xabi Alonso. Este miércoles, en el modesto estadio El Prado, no es solo un partido de Copa del Rey más. Es, de facto, un ultimátum sobre hierba.

El técnico vasco llega a Toledo con el cuerpo técnico en alerta roja y la dirigencia analizando alternativas en los despachos. Fallar aquí significaría añadir otro capítulo sangrante a una trayectoria que hace menos de dos meses tenía aspecto de campeón y hoy transita por el filo de la navaja.