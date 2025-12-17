Las claves del Talavera 2-3 Real Madrid:
- Mbappé lidera el sufrido triunfo del Real Madrid frente al Talavera y da aire a Xabi Alonso con el pase a octavos de la Copa
Talavera - Real Madrid, en directo |La crónica del partido
Venció el Real Madrid en su debut en la Copa del Rey, pero no convenció. Los de Xabi Alonso solventaron el compromiso frente al CF Talavera de 1ª RFEF con más apuros de los esperados y sin brotes verdes ni en el juego ni en la imagen del equipo. Al menos, el técnico del equipo blanco pudo coger algo de aire para afrontar el último partido del año contra el Sevilla.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Finaaaal del partido!!
90' (2-3) ¡¡El Real Madrid se clasifica con sufrimiento a los octavos de final de la Copa del Rey!! Victoria por la mínima ante el Talavera, un equipo de Primera RFEF que ha puesto contra las cuerdas a los de Xabi Alonso.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Paradón de Lunin!!
90'+3' (2-3) ¡¡A punto de marcar el gol del empate Isaiah!! Remató con el hombro el jugador del Talavera, pero salvó Lunin el 3-3 con una buena estirada cuando en las gradas ya se cantaba el gol.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡¡Gooooool de Di Renzo!!!
90'+1' (2-3) Libre directo espectacular de Isaiah al travesaño y mete el 2-3 en el rebote Di Renzo. ¡Vuelve a haber partido!
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡¡Sentencia el partido Mbappé!!!
88' (1-3) ¡¡Doblete de Kyluan Mbappé!! Disparo lejano del francés, el balón le bota justo delante al portero del Talavera y el balón se introduce en el fondo de la portería. Sentencia el partido el delantero del Real Madrid.
Talavera - Real Madrid, en directo |Se viene arriba el conjunto local
85' (1-2) Se ha venido arriba la afición del Talavera tras ese gol del 1-2. En las gradas de El Prado sueñan con un empate histórico.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Hay partido en El Prado!! !!!Goool de Nahuel!!!
80' (1-2) ¡¡Recorta distancias en el marcador el Talavera!! Centro al área de Farrando, quien ha pisado por primera vez en todo el partido el área rival, sacándose un centro raso perfecto para encontrar completamente solo a Nahuel en el segundo palo, que empuja el balón al fondo de la portería.
Talavera - Real Madrid, en directo |Doble cambio en el conjunto blanco
77' (0-2) Ha efectuado Xabi Alonso el segundo y tercer cambio en su equipo: se han ido Güler y Endrick, mientras que han entrado Bellingham y Tchouaméni.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Otra para el conjunto blanco!!
74' (0-2) Pase atrás que recibió David Jiménez, el lateral debutante del Real Madrid, pero su derechazo se topó con la gran reacción de Jaime González.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡La ha tenido Doncel!!
69' (0-2) Balón que le llegó al mediocentro del equipo cerámico en el área madridista. Tiró un recorte para después buscar el disparo, el cual se le fue por encima del larguero.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡Otro paradón de Jaime González!
67' (0-2) Ocasión calcada a la que tuvo Arda Güler en la primera parte. El turco ejecutó una falta peligrosa y el portero del Talavera voló para evitar el gol de la sentencia.
Talavera - Real Madrid, en directo |Mueve el banquillo Xabi Alonso
65' (0-2) Llega el primer cambio del partido en el Real Madrid: se ha ido Franco Mastantuono y ha entrado en su lugar Rodrygo.
Talavera - Real Madrid, en directo |No se relajan los pupilos de Xabi Alonso
62' (0-2) A pesar de tener el partido muy controlado, el Real Madrid sigue dominando y busca con insistencia el 0-3 que sería casi definitivo, pero el gol de la tranquilidad no llega y el Talavera apura sus opciones.
Talavera - Real Madrid, en directo |Sufre el conjunto local
56' (0-2) Muchos desajustes en la defensa del Talavera que está aprovechando el Real Madrid para llegar al área rival con mucha facilidad, pero a los de Xabi Alonso les falta claridad en los últimos metros.
Talavera - Real Madrid, en directo |Mbappé quiere su doblete
52' (0-2) Vaya dos ocasiones ha tenido Mbappé para marcar el gol de la sentencia. El primero, un disparo desde el balcón del área que pasa muy cerca del palo derecho; el segundo, un mano a mano con Jaime González donde pica el balón ante la salida del portero, pero el balón se marchó desviado.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡La ha tenido Mbappé!!
46' (0-2) ¡¡Qué ocasión ha tenido Mbappé!! Tremendo el envío de Arda Güler para conectar con el francés en el punto de penalti, pero se le escapó el control.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Coomienzaa la segunda parte!!
46' (0-2) ¡¡Arranca la segunda parte en El Prado!! Ha movido el banquillo el entrenador del Talavera: han entrado Molina y Pedro Capó por Cuenca y Luis Sánchez.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Descanso en El Prado!!
45'+2' (0-2) ¡¡No hay tiempo para más!! Final de la primera en Talavera, gana el Real Madrid con los goles de Mbappé y Ferrando en propia puerta ante un conjunto local que ha visto como en apenas tres minutos se le ha puesto muy cuesta arriba dar la sorpresa en la eliminatoria.
Talavera - Real Madrid, en directo |¡¡Goooool en propia puerta de Farrando!!
45' (0-2) ¡¡Marca el segundo el Real Madrid en la última jugada de la primera parte!! Acción individual de Mbappé que pone un pase de la muerte para que Ferrando, con mala suerte, se introduzca el balón en su propia puerta.