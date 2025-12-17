Talavera - Real Madrid, Copa del Rey: resumen, goleadores y estadísticas con la victoria sufrida del conjunto blanco en El Prado

El Real Madrid eliminó al Talavera (2-3) en dieciseisavos de la Copa del Rey en un partido en el que los goles visitantes llegaron gracias al doblete del francés Kylian Mbappé, en el minuto 41 y el 88, y de Manuel Farrando en propia puerta en el minuto 46. Nahuel Arroyo, en el minuto 80, y Gonzalo Di Renzo, en el 91, marcaron para los locales, con Andriy Lunin salvando el empate en el 93; gracias a una buena parada a un cabezazo de Isaiah Navarro