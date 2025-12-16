El Valencia Basket visitará este martes la pista del Olympiacos en la décimo sexta jornada de la Euroliga, un encuentro que afronta después de que una racha de cuatro victorias seguidas haya redondeado su buen inicio, le haya elevado a la segunda posición y haya empezado a atraer muchas miradas.

El conjunto valenciano es segundo con el mismo balance de 10-5 que el Barcelona, que es tercero, y solo superados ambos por el Hapoel Tel Aviv, que ha ganado once de sus compromisos. Por debajo, seis equipos con nueve triunfos están al acecho. El Olympiacos, con sus ocho victorias, está justo después empatado con el Dubai.

Una nueva victoria del Valencia, además, elevaría a cinco los encuentros ganados de manera consecutiva y el equipo de Pedro Martínez igualaría la mejor racha de club en la Euroliga, establecida en la campaña 2022-23 cuando Álex Mumbrú estaba al frente de la plantilla.