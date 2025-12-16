El Real Madrid, que encadena ocho victorias seguidas, cuatro de ellas en la Euroliga, viaja a Italia para medirse en la máxima competición continental a un Emporio Armani Milán que atraviesa un excelente momento de forma en el torneo, pues ha ganado seis de sus últimos ocho encuentros.



La cita, exigente para el conjunto blanco, supone además la primera de una semana con tres partidos en la que también tendrán que enfrentarse al París Basketball en el Movistar Arena y medirse como visitantes al Hiopos Lleida en mitad de un mes de diciembre cargado de encuentros oficiales.



De cara a esta cita llegarán descansados Mario Hezonja, Gabriel Deck y Walter Tavares; quienes rotaron en el último triunfo, en casa contra el Bàsquet Girona. Sin embargo, el cuerpo técnico está pendiente de algunos jugadores que se encuentran con molestias, si bien Sergio Scariolo no quiso desvelar sus nombres en la rueda de prensa.