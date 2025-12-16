Publicada
Actualizada

Las claves del Guadalajara - Barcelona:

  1. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Cambia las piezas Flick

    75' (0-0) Doble cambio en el Barça. Entran en el terreno de juego Pedri y Koundé y se marchan Casadó y Roony. 

  2. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Salva Christensen!

    70' (0-0) ¡Providencial Christensen! Corte perfecto del danés cuando Cañizo estaba listo para rematar dentro del área pequeña.

  3. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Calientan Pedri y Ferran

    68' (0-0) No encuentra los huecos el Barça y ya están calentando Pedri y Ferran Torres. Va a necesitar Flick poner a sus mejores hombres para intentar derribar el muro del Guadalajara.

  4. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Doble cambio en los locales

    62' (0-0) Primeros cambios en el Guadalajara. Se marchan Ramírez, Borja Díaz y Moreno para que entren en su lugar Gallardo, Calvo y Caropitche.

    En el Barça se marcha Torrents y entra Alejandro Balde.

  5. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Otra parada de Vicente!

    52' (0-0) ¡Vuelve a salvar Dani Vicente al Guadalajara! Pie magistral al remate a bocajarro de Rashford. Ya le ha negado dos goles al inglés en apenas cinco minutos.

  6. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Perdona Rashford!

    48' (0-0) ¡La ha tenido el Barça! Gran balón interior de Roony y Rashford falla en el mano a mano. Gran pie de Vicente para evitar el gol azulgrana.

  7. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Comienza la segunda parte!

    46' (0-0) Se reanuda el juego en Guadalajara. Mueve el banquilllo Flick que da entrada a Cubarsí en lugar de Bernal.

  8. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Final de la primera parte!

    45+1' (0-0) ¡No hay tiempo para más! Se acaba la primera parte en Guadalajara. Aguantan los locales a un Barça que ha crecido en los últimos minutos. No está contento Flick.

  9. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Perdona Eric

    44' (0-0) Nueva acción de peligro del Barça. Centro medido de Lamine y Eric García, completamente solo, cabecea muy flojo a las manos de Vicente. Midió mal el salto el central azulgrana.

    Eric García se lamenta de una acción contra el Guadalajara.

  10. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Lamine, trabado

    37' (0-0) Otra falta sobre Lamine Yamal en zona de tres cuartos. No hay opción a que el canterano desborde.

    Lamine Yamal, durante el partido contra el Guadalajara.

  11. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Cerca Fermín!

    30' (0-0) ¡Casi marca Fermín! Latigazo desde fuera del área que pasa rozando la escuadra. Ve también la amarilla Marc Bernal tras una dura entrada a Cañizo.

  12. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Sin ocasiones

    28' (0-0) No está teniendo facilidades el Barça. El Guadalajara aguanta el tipo y está plantando cara con su intensidad en cada acción.

  13. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Casi marca Rashford

    20' (0-0) Primer disparo entre palos del Barça. Falta direca de Rashford que atrapa en dos tiempos Dani Vicente.

  14. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Perdona Cañizo

    15' (0-0) Contragolpe del Guadalajara que acaba con un remate demasiado cruzado de Cañizo. Le pegó mordido el delantero.

  15. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Se activa Lamine

    8' (0-0) Centro con el exterior de Lamine que no consigue conectar con Frenkie de Jong. Trata el Barça de acercarse a la portería de Vicente.

  16. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Lo intentan los locales

    4' (0-0) Primer disparo del partido. Lanza Manu Ramírez desde fuera del área, pero no sorprende a Ter Stegen.

  17. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Comienza el partido!

    1' (0-0) ¡Arranca el partido en el Pedro Escartín! Mueven los locales el primer balón del choque.

  18. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Todo listo

    Saltan los jugadores al terreno de juego. Ya está todo listo para que comience la andadura del Barça en la Copa del Rey. Ambientazo en el Pedro Escartín.

  19. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Nos acercamos al inicio

    La espera llega al final. Apenas quedan 15 minutos para que arranque el partido entre el Guadalajara y el Barça de la Copa del Rey.

  20. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Calentamiento

    Los jugadores de ambos equipos ya están realizando ejercicios de calentamiento sobre el césped del Pedro Escartín.