Las claves del Guadalajara - Barcelona:
- La antítesis del Barça en las dos áreas: el 8º más goleado y un liderato sostenido con el mejor ataque de la última década
- Ter Stegen (32), sobre sus inicios: "Me pagaban 200€ al mes y me sentía la persona más feliz del mundo"
- La reacción del Barça bajo el sello de Hansi Flick: rotaciones y remontadas para repetir la fórmula de la temporada pasada
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Cambia las piezas Flick
75' (0-0) Doble cambio en el Barça. Entran en el terreno de juego Pedri y Koundé y se marchan Casadó y Roony.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Salva Christensen!
70' (0-0) ¡Providencial Christensen! Corte perfecto del danés cuando Cañizo estaba listo para rematar dentro del área pequeña.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Calientan Pedri y Ferran
68' (0-0) No encuentra los huecos el Barça y ya están calentando Pedri y Ferran Torres. Va a necesitar Flick poner a sus mejores hombres para intentar derribar el muro del Guadalajara.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Doble cambio en los locales
62' (0-0) Primeros cambios en el Guadalajara. Se marchan Ramírez, Borja Díaz y Moreno para que entren en su lugar Gallardo, Calvo y Caropitche.
En el Barça se marcha Torrents y entra Alejandro Balde.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Otra parada de Vicente!
52' (0-0) ¡Vuelve a salvar Dani Vicente al Guadalajara! Pie magistral al remate a bocajarro de Rashford. Ya le ha negado dos goles al inglés en apenas cinco minutos.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Perdona Rashford!
48' (0-0) ¡La ha tenido el Barça! Gran balón interior de Roony y Rashford falla en el mano a mano. Gran pie de Vicente para evitar el gol azulgrana.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Comienza la segunda parte!
46' (0-0) Se reanuda el juego en Guadalajara. Mueve el banquilllo Flick que da entrada a Cubarsí en lugar de Bernal.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Final de la primera parte!
45+1' (0-0) ¡No hay tiempo para más! Se acaba la primera parte en Guadalajara. Aguantan los locales a un Barça que ha crecido en los últimos minutos. No está contento Flick.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Perdona Eric
44' (0-0) Nueva acción de peligro del Barça. Centro medido de Lamine y Eric García, completamente solo, cabecea muy flojo a las manos de Vicente. Midió mal el salto el central azulgrana.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Lamine, trabado
37' (0-0) Otra falta sobre Lamine Yamal en zona de tres cuartos. No hay opción a que el canterano desborde.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Cerca Fermín!
30' (0-0) ¡Casi marca Fermín! Latigazo desde fuera del área que pasa rozando la escuadra. Ve también la amarilla Marc Bernal tras una dura entrada a Cañizo.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Sin ocasiones
28' (0-0) No está teniendo facilidades el Barça. El Guadalajara aguanta el tipo y está plantando cara con su intensidad en cada acción.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Casi marca Rashford
20' (0-0) Primer disparo entre palos del Barça. Falta direca de Rashford que atrapa en dos tiempos Dani Vicente.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Perdona Cañizo
15' (0-0) Contragolpe del Guadalajara que acaba con un remate demasiado cruzado de Cañizo. Le pegó mordido el delantero.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Se activa Lamine
8' (0-0) Centro con el exterior de Lamine que no consigue conectar con Frenkie de Jong. Trata el Barça de acercarse a la portería de Vicente.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Lo intentan los locales
4' (0-0) Primer disparo del partido. Lanza Manu Ramírez desde fuera del área, pero no sorprende a Ter Stegen.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Comienza el partido!
1' (0-0) ¡Arranca el partido en el Pedro Escartín! Mueven los locales el primer balón del choque.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Todo listo
Saltan los jugadores al terreno de juego. Ya está todo listo para que comience la andadura del Barça en la Copa del Rey. Ambientazo en el Pedro Escartín.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Nos acercamos al inicio
La espera llega al final. Apenas quedan 15 minutos para que arranque el partido entre el Guadalajara y el Barça de la Copa del Rey.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Calentamiento
Los jugadores de ambos equipos ya están realizando ejercicios de calentamiento sobre el césped del Pedro Escartín.