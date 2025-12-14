El Sevilla tomó oxígeno con su tercer triunfo en casa de la temporada al machacar con cuatro goles (4-0) a un Real Oviedo inofensivo en ataque y catastrófico en defensa, que sigue hundido en la penúltima plaza de La Liga.



Un gol a los 4 minutos del nigeriano Akor Adams, que completó un gran partido y dio una asistencia en el 2-0, y otro del suizo Djibril Sow, en el ecuador del primer tiempo, dieron una clara ventaja al equipo entrenado por el argentino Matías Almeyda al descanso, tras lo que en la reanudación llegaron dos tantos más del francés Batista Mendy (m.51) y del nigeriano Chidera Ejuke (m.89).