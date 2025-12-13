El cuadro balear ha sumado dos puntos en los últimos partidos tras desaprovechar un 2-0 contra Osasuna (2-2) y dejar una mala imagen contra el Oviedo (0-0), acercándose cada vez más a las posiciones de descenso que podría ocupar si el Girona gana a la Real Sociedad.

El Elche en cambio afronta la visita al estadio del Real Mallorca con la ilusión de lograr su primer triunfo a domicilio de la presente temporada, en un escenario que le ha sido propicio en los últimos tiempos.



El equipo ilicitano rompió la pasada jornada ante el Girona con contundencia (3-0) una mala racha de siete partidos sin ganar y ahora quiere aprobar la única asignatura pendiente que le resta en la primera vuelta.