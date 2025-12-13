Cerramos la retransmisión en directo de este encuentro de la jornada 16 de La Liga entre el FC Barcelona y Osasuna. Raphinha, con un doblete, resultó decisivo en un partido que se le empezaba a atragantar a los de Flick en la segunda mitad. El Barça amplía a siete puntos su ventaja sobre el Real Madrid, mientras que Osasuna sigue en problemas en los puestos bajos de la tabla y mira de cerca al descenso.