Las claves del Barcelona - Osasuna:
- La declaración de Laporta resta credibilidad a la versión del Barça en el caso Negreira: nadie conocía nada, ni sabía nada
- El once inicial del FC Barcelona ante Osasuna en la jornada 16 de La Liga
- La reacción del Barça bajo el sello de Hansi Flick: rotaciones y remontadas para repetir la fórmula de la temporada pasada
-
¡Hasta aquí el Barça - Osasuna!
Cerramos la retransmisión en directo de este encuentro de la jornada 16 de La Liga entre el FC Barcelona y Osasuna. Raphinha, con un doblete, resultó decisivo en un partido que se le empezaba a atragantar a los de Flick en la segunda mitad. El Barça amplía a siete puntos su ventaja sobre el Real Madrid, mientras que Osasuna sigue en problemas en los puestos bajos de la tabla y mira de cerca al descenso.
-
Barça - Osasuna, en directo | Siete puntos sobre el Real Madrid
Con esta victoria, el FC Barcelona aleja al Real Madrid ya a siete puntos de distancia en la clasificación. Los culés suman ya 43 puntos, mientras que el Real Madrid se queda con 36 por el momento, a la espera de lo que haga mañana en su visita al Deportivo Alavés.
-
Barça - Osasuna, en directo | Raphinha, el héroe
El brasileño ha sido el héroe del encuentro de hoy para los culés. En un partido que hasta su primer tanto estaba siendo más bien gris, Raphinha fue decisivo y volvió a demostrar que está tocado por una varita. Victoria importante para los culés.
-
Barça - Osasuna, en directo | ¡¡Final del partido!!
(2-0) | ¡¡Finaaaal del partido!! Señala el colegiado el término del choque y el Barça se lleva la victoria ante Osasuna gracias a los dos goles de Raphinha en la segunda mitad. Le costó más de lo esperado a los culés, pero consiguen un triunfo importante que les aleja a 7 puntos ya del Real Madrid.
-
Barça - Osasuna, en directo | ¡Goool del Barça!
86' (2-0) | ¡¡Gooool del Barça!! ¡Goool de Raphinha! Con suerte mata el Barça el partido con el segundo tanto del futbolista brasileño. Tras un rechace de una jugada lanzada por Koundé desde la derecha, Raphinha apareció solo en el segundo palo, así que tan sólo tuvo que empujar a gol.
-
Barça - Osasuna, en directo | ¡Buen tiro de Lamine!
81' (1-0) | ¡Vaya tiro de Lamine Yamal ahora! Desde la frontal del área, el internacional español armó su pierna izquierda buscando el palo largo, pero Sergio Herrera estuvo atento para despejar.
-
Barça - Osasuna, en directo | Doble cambio en el Barcelona
75' (1-0) | Llegan cambios en el Barça. Se marchan Rashford y Cubarsí, mientras que entran al campo De Jong y Fermín.
-
Barça - Osasuna, en directo | ¡¡Goool del Barça!!
70' (1-0) | ¡¡Gooool del Barcelona!! ¡Goool de Raphinha! Condujo Pedri la contra con espacios por delante, avanzó hasta la zona de tres cuartos, sirvió para Raphinha y el brasileño, en la frontal del área, definió con un gran disparo ajustado. ¡Desatasca el partido el Barça!
-
Barça - Osasuna, en directo | Otro cambio en Osasuna
70' (0-0) | Otro cambio más en las filas de Osasuna. Se marcha Arguibide, que ha peleado mucho hoy, y entra en su lugar Rosier
-
Barça - Osasuna, en directo | Triple cambio en Osasuna
65' (0-0) | Hay triple cambio en Osasuna para dar aire al equipo. Se marchan Víctor Muñoz, Budimir y Oroz, y entran al campo Becker, Raúl García y Rubén García.
-
Barça - Osasuna, en directo | Remate arriba de Cubarsí
64' (0-0) | Sigue el Barcelona cercando el área de Osasuna sin demasiado premio. De nuevo sacaron los culés un córner en corto, pusieron después el balón al área y apareció Cubarsí para rematar de cabeza. Su testarazo, sin embargo, se fue arriba.
-
Barça - Osasuna, en directo | Aprieta el acelerador el Barça
59' (0-0) | Pasan los minutos y el dominio del Barça es cada vez más claro. Está apretando ahora el acelerador el equipo de Hansi Flick, llegando bien por las bandas, para buscar el gol que desatasque el encuentro.
-
Barça - Osasuna, en directo | ¡Tapó Arguibide!
52' (0-0) | ¡Qué ocasión para el Barça de nuevo! Gran jugada de Koundé, que sorteó a varios rivales y se internó en el área para poner el pase de la muerte atrás. Rashford, con todo a favor, se encontró con el cuerpo de Arguibide, que salvó un gol cantado.
-
Barça - Osasuna, en directo | ¡La tuvo Víctor Muñoz!
48' (0-0) | ¡Qué ocasión para Osasuna! La que acaba de tener Víctor Muñoz, que se recorrió prácticamente todo el campo, llegó al borde del área y, ya muy forzado y cansado, ejecutó el disparo. Se marchó fuera por poco.
-
Barça - Osasuna, en directo | ¡Comienza la segunda parte!
46' (0-0) | ¡Arranca la segunda mitad en el Camp Nou! Saca de centro el Barça para afrontar estos últimos 45 minutos de encuentro en el Camp Nou. Hay un cambio en Osasuna. Iker Muñoz entra en el lugar de Torró.
-
Barça - Osasuna, en directo | ¡Final de la primera parte!
(0-0) | ¡Final de la primera mitad! Nos vamos al descanso en el Camp Nou y por el momento sin goles en el marcador. Una última ocasión de Lamine Yamal puso el 'uy' final en la grada, pero Osasuna salvó la papeleta. Por el momento resisten los navarros al acoso del Barça, aunque los culés tampoco están mostrando la mejor de sus versiones. Se anuló un gol a Ferran Torres por fuera de juego.
-
Barça - Osasuna, en directo | 3 minutos más
45' (0-0) | Dice el colegiado que hay que jugar 3 minutos más en la primera parte. Nos vamos, por lo tanto, hasta el 48.
-
Barça - Osasuna, en directo | ¡Ferran de chilena!
40' (0-0) | ¡A punto de llegar el gol del Barça! Jugada increíble de Lamine Yamal quebrando a todos los rivales en el área. Su disparo se estrelló contra un defensa y el balón quedó suelto dentro del área. Por allí apareció Ferran Torres, que con un chilena estuvo a punto de convertir el primer tanto.
-
Barça - Osasuna, en directo | Choque de cabezas
36' (0-0) | Budimir y Pau Cubarsí están ahora tendidos sobre el terreno de juego después de un lance entre ambos. Pugnaron limpiamente por un balón aéreo y chocaron sus cabezas. Parece que se van a recuperar sin problemas.
-
Barça - Osasuna, en directo | Primera tarjeta amarilla
35' (0-0) | Llega la primera cartulina amarilla del partido. Es para Abel Bretones, el jugador de Osasuna, por un clarísimo agarrón sobre Lamine Yamal en campo rival.