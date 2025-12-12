Los fanáticos no dan crédito: Nuevas entradas disponibles para el Mavidad Bernabéu luego de un increíble sold out

Conoce los precios y horarios de las nuevas entradas habilitadas para el 23 de diciembre en el Santiago Bernabéu.

La expectativa en España por los grandes eventos navideños crece cada día y el estadio merengue es protagonista absoluto.

Aunque parecía que todo estaba perdido tras el rápido sold out de las fechas principales, han lanzado una oportunidad inesperada para los fanáticos que desean vivir la experiencia de MAVIDAD Bernabéu.

¿Cuándo y cómo comprar los nuevos tickets para el evento?

La organización confirmó nuevas entradas para una fecha exclusiva que antecede al calendario oficial. Se trata del lunes 23 de diciembre, día en el que se podrá acceder al recinto en dos turnos específicos, a las 14:00 y a las 18:30 horas.

El costo del acceso general para mayores de 12 años es de 28,00 euros más 2,00 euros de gastos, mientras que los niños de entre 3 y 12 años abonan 25,00 euros más gastos. Los menores de 3 años ingresan sin cargo.

Ante la velocidad con la que se acabaron las entradas previas, lo ideal es asegurar alguno de los nuevos tickets con rapidez, pues el riesgo de quedarse fuera del Mavidad Bernabéu puede ser alto, considerando el arrasador sold out.

El acceso a las nuevas entradas ya está disponible a través del link oficial del Mavidad Bernabéu.

Todo lo que ofrece el Santiago Bernabéu en su versión MAVIDAD

El Mavidad Bernabéu promete que el estadio se transformará en la bola de nieve más grande del mundo. Los visitantes recorrerán este pueblo mágico guiados por los MAVIX y disfrutarán de las siguientes zonas:

La Plaza de los Sueños destaca por su enorme decoración iluminada.

El Río de la Magia invita a deslizarse con patines.

El Lago Helado propone diversión con coches de choque.

El Parque de las Nieves Eternas desafía la puntería en el MaviGolf y el equilibrio en simuladores de snowboard.

La Ladera del Revuelo asegura adrenalina con su gran tobogán.

El Carrusel de Luces completa la oferta con un tiovivo brillante.

Mavidad Bernabéu pretende devolver la ilusión y la capacidad de asombro mediante una experiencia inmersiva única en la capital española, de la mano de la casa del Real Madrid C.F.