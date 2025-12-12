El Barça ha vuelto. Xavi Pascual solo ha necesitado un mes para reactivar a un equipo que no solo parece distinto: es otro.
Tras una primera mitad convincente, el conjunto azulgrana realizó un tercer cuarto espectacular, rozando la perfección y marcando un nivel al que ni siquiera el Olympiacos, uno de los grandes candidatos al título, pudo responder.
El Palau vibró con la mejor versión del Barça en lo que va de temporada, un equipo que vuelve a generar ilusión y confianza. A una defensa extraordinaria se sumó el talento ofensivo de Clyburn y Punter, completando un triunfo de gran prestigio.