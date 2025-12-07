Cerramos esta retransmisión en directo del partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo. Los gallegos dan la sorpresa en el Bernabéu y le ponen muy difíciles las cosas en La Liga a los blancos, que ahora se alejan a cuatro puntos del Barça. Con Militao lesionado y las dos expulsiones de Fran García y Carreras, ha sido un mal día para el equipo de Xabi Alonso. El miércoles, nuevo compromiso en la Champions ante el City de Guardiola. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!