Las claves del Real Madrid 0 - 2 Celta:
- El Real Madrid vuelve al trance: el Celta gana en el Bernabéu y los de Xabi se descuelgan en la pelea por La Liga
¡Hasta aquí el Real Madrid - Celta!
Cerramos esta retransmisión en directo del partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo. Los gallegos dan la sorpresa en el Bernabéu y le ponen muy difíciles las cosas en La Liga a los blancos, que ahora se alejan a cuatro puntos del Barça. Con Militao lesionado y las dos expulsiones de Fran García y Carreras, ha sido un mal día para el equipo de Xabi Alonso. El miércoles, nuevo compromiso en la Champions ante el City de Guardiola. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!
Real Madrid - Celta, en directo | Malas sensaciones previas a la Champions
No va a llegar con las mejores sensaciones el Real Madrid para el partido del miércoles en Champions. Los blancos se enfrentan al temible Manchester City en el Bernabéu, y esta derrota ante el Celta tambalea de nuevo los cimientos.
Real Madrid - Celta, en directo | El Celta coge aire
Con esta victoria inesperada del Celta, los gallegos cogen aire y se alejan de los puestos de descenso. No han sufrido los celestes en el Bernabéu y se han llevado una victoria con merecimiento.
Real Madrid - Celta, en directo | Los blancos se alejan del Barça
Con esta derrota el Real Madrid empieza a complicarse la vida en La Liga. Ahora se queda a cuatro puntos de distancia del Barça, que ayer goleó al Betis y amplía su renta. Mala imagen y mala situación para los blancos.
Real Madrid - Celta, en directo | ¡Final del partido!
(0-2) | ¡¡Final del partido en el Bernabéu!! El Celta de Vigo se lleva la victoria gracias a los dos goles de Williot! Los blancos ceden en un muy mal partido en el que además tienen que lamentar la lesión de Militao y dos expulsiones, la de Fran García y la de Carreras.
Real Madrid - Celta, en directo | ¡Goool del Celta!
95' (0-2) | ¡¡Gooool del Celta!! ¡Vuelve a marcar Williot! En el caos absoluto de final de partido y en un barullo dentro del área, Williot regateó a Courtois y terminó entrando en la portería con el balón para hacer el segundo y matar el partido.
Real Madrid - Celta, en directo | ¡Roja a Carreras!
92' (0-1) | ¡¡Hay tarjeta roja a Carreras!! Expulsa el colegiado al defensa del Real Madrid y se forma una pequeña trifulca con más amarillas y otra roja para Chendo.
Real Madrid - Celta, en directo | ¡5 minutos más!
90' (0-1) | Llegamos al minuto 90 y dice el colegiado que se tendrán que jugar cinco minutos más. Eso es lo que le queda al Madrid para buscar un empate, o al Celta para amarrar la victoria.
Real Madrid - Celta, en directo | ¡Qué ocasión para Gonzalo!
88' (0-1) | ¡¡A punto de llegar el empate!! Centro de Tchouaméni para el remate de Gonzalo. El cabezazo del canterano se fue por milímetros y tocó en la parte exterior del poste. Entra Iago Aspas en el Celta.
Real Madrid - Celta, en directo | ¡Remate de Tchouaméni!
86' (0-1) | ¡La tuvo Tchouaméni ahora! Córner botado por Rodrygo que encontró el remate de Tchouaméni en el punto de penalti. A las manos del guardameta.
Real Madrid - Celta, en directo | ¡Valverde arriba!
83' (0-1) | Lo sigue intentando el Real Madrid a base de fe. Ahora, tras unos rechaces, Fede Valverde le pegó con todo y el balón se fue arriba. Sin suerte de cara al gol los blancos.
Real Madrid - Celta, en directo | Se agota el tiempo
81' (0-1) | Estamos ya dentro de los últimos diez minutos de encuentro. El Real Madrid sigue volcado sin encontrar el camino del gol, mientras que el Celta lo intenta a la contra con los espacios que deja la zaga blanca.
Real Madrid - Celta, en directo | Otro disparo de Mbappé
78' (0-1) | Nuevo lanzamiento de Mbappé. Esta vez con una falta cerca de la frontal del área que ejecutó al palo del portero.
Real Madrid - Celta, en directo | ¡Qué ocasión para Mbappé!
74' (0-1) | ¡La tuvo Mbappé! Pase medido de Tchouaméni, control magnífico de Mbappé y en la vaselina ante la salida del portero del Celta, el balón se fue por encima del travesaño por muy poco. A punto de llegar el empate. Se marcha Güler y entra Gonzalo.
Real Madrid - Celta, en directo | Amarilla para Xabi Alonso
73' (0-1) | ¡Está caliente el partido! Ahora detuvo el encuentro el árbitro para señalar una falta a favor del Madrid cuando Vinicius encaraba el área con mucho peligro. Incomprensible que no haya dejado la ley de la ventaja, algo que ha generado el cabreo de Xabi Alonso, que además ha sido amonestado.
Real Madrid - Celta, en directo | Lo intentó Vinicius
71' (0-1) | Intento de Vinicius a falta de veinte minutos para el final. El brasileño se internó en el área, armó el disparo con su pierna derecha buscando el palo largo, pero al tiro le faltó la rosca necesaria.
Real Madrid - Celta, en directo | Se vuelca el Madrid
69' (0-1) | Pese a la expulsión, ahora el Real Madrid parece despertar anímicamente del letargo. Se ha encendido también el público. Tchouaméni tiró ahora arriba desviado, pero los de Alonso cercan el área del Celta con uno menos.
Real Madrid - Celta, en directo | ¡Expulsión para Fran García!
65' (0-1) | ¡¡Expulsado Fran García!! En menos de un minuto ha visto dos cartulinas amarillas el lateral izquierdo, que se va sin protestar al vestuario. Llegó tarde ahora a la acción y pisó al jugador del Celta. Grave error del defensa.
Real Madrid - Celta, en directo | Amarilla para Fran García
64' (0-1) | Otra amarilla más para el Real Madrid, esta vez para Fran García por una entrada pegada a la banda. Se le sigue complicando el partido al equipo blanco.