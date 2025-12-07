Las claves del GP de Abu Dabi 2025:
- Norris se corona en Abu Dabi como nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1 en la victoria más agridulce de Verstappen
GP de Abu Dabi de F1, en directo |La crónica de la última carrera de la temporada
Lando Norris ha terminado con la hegemonía de Max Verstappen en la Fórmula 1 y se ha convertido en el nuevo campeón del mundo de la categoría reina automovilismo. McLaren sonríe y es que desde 2008 con Lewis Hamilton, los de Woking no habían vuelto a aúpar a un piloto a ganar la 'Torre de los Campeones'.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |¡¡Norris gana el Mundial de Fórmula 1ªª
V 58/58 | ¡¡Finaaal de la temporada de Fórmula !! Lando Norris se proclama nuevo campeón tras cumplir con su cometido: quedar entre los tres primeros si Verstappen ganaba la carrera, tal y como así ha sido.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Norris va a ganar el Mundial
V 55/58 | Restan tan solo tres vueltas para el final de temporada 2025 de la Fórmula 1 y salvo hecatombe, Lando Norris se va a coronar como nuevo campeón del mundo.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Sin novedades arriba
V 51/58 | Ninguna novedad en la parte delantera de carrera, con Lando Norris y Charles Leclerc calcando los cronos. Por otra parte, Carlos Sainz roza la zona de puntos, ya que rueda en la undécima posición y está a 1.3 de Gabriel Bortoleto.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Últimas diez vueltas
V 48/58 | Pregunta Max por radio si Leclerc puede adelantar a Norris, aunque los dos están haciendo tiempos muy parecidos, por lo que todo hace indicar que en la parte alta las posiciones no cambiarán.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Primera parada de Piastri
V 42/58 | Llega la primera parada de la carrera para Oscar Piastri, aunque tendrá un stint muy corto ahora.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |¡¡Para en box Lando Norris!!
V 41/58 | Se protegen en McLaren del 'ataque' de Charles Leclerc, Norris saldrá ahora por delante de Russell y del monegasco.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Alonso es 6º, virtual
V 39/58 | Quedan menos de 20 vueltas para que se acabe la temporada 2025 de Fórmula 1. Por otra parte, Fernando Alonso está rodando en la séptima posición, por detrás de un Lance Stroll que todavía no ha parado. Carlos Sainz es 12º.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |No hay cambios en Yas Marina
V 38/58 | Oscar Piastri está alargando al máximo su parada y tiene a Max Verstappen a 4 segundos después de que el neerlandés haya subido el ritmo, mientras que Lando Norris se queda a unos seis segundos del neerlandés.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Leclerc cede terreno con Norris
V 33/58 | El monegasco ya se queda a casi cinco segundos del británico. Además, Lewis Hamilton ha entrado a boxes para montar el neumático medio, por lo que Alonso adelanta una posición.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |¡5 segundos de penalización a Tsunoda!
V 30/58 | Hay sanción al piloto japonés por varios cambios de dirección, mientras que el adelantamiento de Norris por fuera de la pista no se va a investigar.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |¡Llegan las investigaciones de la FIA!
V 26/58 | La FIA va a investigar el adelantamiento de Norris sobre Tsunoda por hacerlo fuera de la pista, como también va a estudiar que el japonés ha forzado al británico a fuera de la pista.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Norris le quita las pegatinas del coche a Tsunoda
V 23/58 | Le ha salido perfecta la jugada a Lando Norris, quien ha adelantado a todos los coches que tenía en tráfico por delante con suma facilidad, hasta que ha llegado hasta Tsunoda, quien no le ha podido retener.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Norris le tira el coche a Antonelli
V 19/58 | Ha adelantado con mucha rapidez Lando Norris a Antonelli y a Carlos Sainz, aunque por delante tiene a Stroll.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |¡¡Para en boxes Lando Norris!!
V 16/58 | Ha lanzado un undercut Russell a Leclerc, quien se ha protegido entrando en box al igual que Lando Norris y Fernando Alonso.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Aprietan los McLaren
V 14/58 | Tanto Oscar Piastri como Lando Norris han subido el ritmo y el australiano ya está a menos de dos segundos de Verstappen. Alonso adelanta una posición al haber parado Russell, demasiado pronto pero parece que sus ruedas tienen mucha degradación.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Sube el ritmo Norris
V 12/58 | Ya se ha quitado Lando Norris el DRS de Charles Leclerc después de que el monegasco le haya presionado durante muchas vueltas, pero el británico estaba gestionando y ahora empieza a apretar.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Llega la parada de Hamilton
V 9/58 | Nueve vueltas ha durado el neumático blando en esta carrera. Al igual que Lewis Hamilton, Albon también hace su primera parada.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Carrera muy estratégica
V 7/58 | Al final Verstappen no se está escapando porque quiere que Piastri y Norris desgasten sus neumáticos, mientras que Leclerc sigue detrás de Lando a menos de un segundo, es decir, tiene un DRS que no puede activar el británico con su compañero de equipo.