Lando Norris ha terminado con la hegemonía de Max Verstappen en la Fórmula 1 y se ha convertido en el nuevo campeón del mundo de la categoría reina automovilismo. McLaren sonríe y es que desde 2008 con Lewis Hamilton, los de Woking no habían vuelto a aúpar a un piloto a ganar la 'Torre de los Campeones'.

Lando Norris rueda en su McLaren durante el GP de Abu Dabi. Reuters