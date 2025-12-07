Las claves del GP de Abu Dabi 2025:
GP de Abu Dabi de F1, en directo |No hay cambios en Yas Marina
V 38/58 | Oscar Piastri está alargando al máximo su parada y tiene a Max Verstappen a 4 segundos después de que el neerlandés haya subido el ritmo, mientras que Lando Norris se queda a unos seis segundos del neerlandés.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Leclerc cede terreno con Norris
V 33/58 | El monegasco ya se queda a casi cinco segundos del británico. Además, Lewis Hamilton ha entrado a boxes para montar el neumático medio, por lo que Alonso adelanta una posición.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |¡5 segundos de penalización a Tsunoda!
V 30/58 | Hay sanción al piloto japonés por varios cambios de dirección, mientras que el adelantamiento de Norris por fuera de la pista no se va a investigar.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |¡Llegan las investigaciones de la FIA!
V 26/58 | La FIA va a investigar el adelantamiento de Norris sobre Tsunoda por hacerlo fuera de la pista, como también va a estudiar que el japonés ha forzado al británico a fuera de la pista.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Norris le quita las pegatinas del coche a Tsunoda
V 23/58 | Le ha salido perfecta la jugada a Lando Norris, quien ha adelantado a todos los coches que tenía en tráfico por delante con suma facilidad, hasta que ha llegado hasta Tsunoda, quien no le ha podido retener.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Norris le tira el coche a Antonelli
V 19/58 | Ha adelantado con mucha rapidez Lando Norris a Antonelli y a Carlos Sainz, aunque por delante tiene a Stroll.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |¡¡Para en boxes Lando Norris!!
V 16/58 | Ha lanzado un undercut Russell a Leclerc, quien se ha protegido entrando en box al igual que Lando Norris y Fernando Alonso.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Aprietan los McLaren
V 14/58 | Tanto Oscar Piastri como Lando Norris han subido el ritmo y el australiano ya está a menos de dos segundos de Verstappen. Alonso adelanta una posición al haber parado Russell, demasiado pronto pero parece que sus ruedas tienen mucha degradación.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Sube el ritmo Norris
V 12/58 | Ya se ha quitado Lando Norris el DRS de Charles Leclerc después de que el monegasco le haya presionado durante muchas vueltas, pero el británico estaba gestionando y ahora empieza a apretar.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Llega la parada de Hamilton
V 9/58 | Nueve vueltas ha durado el neumático blando en esta carrera. Al igual que Lewis Hamilton, Albon también hace su primera parada.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Carrera muy estratégica
V 7/58 | Al final Verstappen no se está escapando porque quiere que Piastri y Norris desgasten sus neumáticos, mientras que Leclerc sigue detrás de Lando a menos de un segundo, es decir, tiene un DRS que no puede activar el británico con su compañero de equipo.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |¡Ataca Leclerc a Norris!
V 4/58 | ¡Ha perdido Norris el DRS de Piastri y ahora está Leclerc atacando al líder del Mundial! Cuidado porque se está complicando mucho la vida el piloto de McLaren.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Se intenta escapar Verstappen
V 3/58 | Verstappen tiene a Piastri a dos segundos, aunque cabe destacar que el neerlandés va con neumático medio, mientras que Piastri está con duros.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |¡Adelanta Piastri a Norris!
V 1/58 | No quiere asumir ningún tipo de riesgo Lando Norris y en cuanto Oscar Piastri le ha tirado el coche, el británico no ha luchado por mantener la posición. No se puede permitir Norris caer a la cuarta posición, mientras Alonso ataca a Leclerc.
Qué forma de jugársela. Qué confianza. Tremendo el adelantamiento de Piastri a Norris
GP de Abu Dabi de F1, en directo |¡¡Se apaga el semáforo!!
V 1/58 | Qué agresivo ha salido Max Verstappen, quien consigue mantener la primera posición. No ha habido ningún incidente por detrás y Fernando Alonso ha adelantado a George Russell en la salida.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |¡¡Comienza la vuelta de formación!!
Son las 14:00 hora peninsular y justo ahora comienza la vuelta de calentamiento antes de que se apague el semáforo y comience la última carrera de la temporada.
GP de Abu Dabi de F1, en directo |Sólo uno ganará la 'Torre de los Campeones'
En la previa de la carrera, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri 'han posado' con el trofeo del Mundial de la Fórmula 1. Rostros de máxima concentración en los tres pilotos.
SE MIRA, PERO NO SE TOCA
Verstappen, Norris y Piastri posan delante del trofeo
GP de Abu Dabi de F1, en directo | Los monoplazas ya están en la parrilla
Apenas queda poco más de un cuarto de hora para que se apague el semáforo y de comienzo la última carrera de la temporada de Fórmula 1. Los equipos ya han llevado sus monoplazas a los 'cajones' de la parrilla de salida.
GP de Abu Dabi de F1, en directo | Una pelea muy inusual
Es la primera vez desde el año 2010 que tres pilotos llegan con opciones de hacerse con el título en la última carrera. El resultado final podría ser uno de los más apretados de los últimos años.
GP de Abu Dabi de F1, en directo | Una carrera de despedida
Esta carrera en Yas Marina es, además, el fin de una reglamentación. El principio del mañana en la Fórmula 1; y una nueva esperanza en la que nuestros pilotos, Fernando Alonso y Carlos Sainz, quieren ser protagonistas.