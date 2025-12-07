l Espanyol, tras haber sido eliminado de la Copa del Rey por el Atlético Baleares (1-0), recibe con la intención de resarcirse al Rayo Vallecano, que a punto estuvo de sufrir un batacazo ante el Real Ávila, otro Segunda RFEF, y vive un momento de depresión por su crisis de resultados a causa del bajón físico.



El tropiezo en el torneo del KO del Espanyol contrasta con su notable rendimiento en la competición regular. Los blanquiazules son sextos y están instalados en los puestos europeos. Además, en el RCDE Stadium se muestran intratables: cinco victorias, un empate y dos derrotas.

Enfrente está el Rayo Vallecano, al que tanto viaje y competición entre la Liga, la Copa del Rey y la Liga Conferencia le está empezando a pasar factura a nivel físico y, por tanto, de resultados. La última victoria en Liga se remonta al 26 de octubre frente al Alavés. Desde entonces una derrota y tres empates y, entre medias, la dolorosa derrota frente al Slovan de Bratislava en la Liga Conferencia y la agónica victoria en el último minuto de la prórroga frente al Real Ávila.