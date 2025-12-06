El Villarreal, a cinco puntos del líder de LaLiga (con un partido menos que el Barcelona), y el Getafe, a cuatro de los puestos europeos, disputarán en el estadio de La Cerámica un duelo en el que verificarán si son candidatos reales a pelear por objetivos que antes del inicio del curso parecían demasiado ambiciosos.



El conjunto castellonense suma cinco victorias seguidas en Liga en una temporada en la que está rompiendo todo sus registros históricos. Además, llega a la cita frente al conjunto azulón tras haber sorteado el peligro de una eliminación temprana en la Copa del Rey, un torneo que en los últimos años siempre ha sido un dolor de cabeza.



Una victoria ante el Getafe le mantendría tercero en la tabla y daría continuidad a su buena racha en su estadio, donde sigue invicto ante su público esta campaña en LaLiga. Pero, además, sumar tres puntos le permitiría seguir de cerca la estela del Barcelona y del Real Madrid.