Las claves del Betis 3-5 Barcelona:
- Ferran Torres, con un hat-trick, lidera el festival goleador del Barça ante el Betis y traslada la presión al Real Madrid
Betis - Barça, en directo |La crónica del partido
La igualdad sobre el terreno de juego de La Cartuja fue un visto y no visto. De hecho, duró poco más de diez minutos, tiempo necesario para que Ferran Torres engrasara la maquinaria y en un abrir y cerrar de ojos remontaran el gol inicial de Antony.
Betis - Barça, en directo |¡¡Finaaaal del partido!!
90'+6' (3-5) ¡¡Finaaaal en La Cartuja!! No hay tiempo para más. Victoria cómoda de un Barça que, pase lo que pase, dormirá líder una jornada más.
Betis - Barça, en directo |¡¡La ha tenido Abde!!
90'+6' (3-5) Centro del marroquí que apretó a Joan García, y es Marc Bernal quien despeja de cabeza.
Betis - Barça, en directo |Seis minutos de añadido
90'+2' (3-5) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro levanta el cartelón con 6 minutos más.
Betis - Barça, en directo |¡¡¡Gooool de Cucho Hernández!!!
90' (3-5) ¡¡Sigue recortando distancias en el marcador el Betis!! En esta ocasión fue desde el punto de penalti por una entrada de Koundé sobre Abde que castigó Hernández Maeso.
Betis - Barça, en directo |¡¡La que ha fallado Marcus Rashford!!
87' (2-5) ¡¡Qué ocasión ha perdonado Rashford!! El inglés se plantó frente a Álvaro Valles en un mano a mano, pero cruzó demasiado el balón y éste se le marchó desviado.
Betis - Barça, en directo |¡¡Goool de Diego Llorente!!
84' (2-5) Recorta distancias el Betis por medio de Diego Llorente, quien le ganó la partida a Pau Cubarsí en el saque de esquina y en el segundo palo remató a placer para maquillar un marcador que sigue siendo abultado.
Betis - Barça, en directo |Gol anulado a Pablo García
79' (1-5) Pase de la muerte de Cucho Hernández para que el canterano Pablo García marcara a placer el segundo del Betis, pero el gol no sube al marcador.
Betis - Barça, en directo |¡¡No llegó Ferran Torres!!
75' (1-5) Vaya centro le ha puesto Lamine Yamal, pero le faltó a Ferran una talla más de la bota para llegar a conectar ese balón. Qué ocasión más clara.
Betis - Barça, en directo |Ocasión para Antony
71' (1-5) Volea del brasileño desde dentro del área que Joan García atrapa al primer palo. Intenta maquillar el marcador el Betis.
Betis - Barça, en directo |¡¡La ha tenido Bardghji!!
65' (1-5) Se cruzó como una bala Ruibal para cortar el disparo de Bardghji que iba camino a puerta.
Betis - Barça, en directo |Mueve el banquillo Hansi Flick
62' (1-5) Entran Frenkie De Jong y Marc Bernal por Pedri y Gerard Martín. Eric pasará a jugar de lateral izquierdo.
Betis - Barça, en directo |¡¡Gooool de Lamine Yamal!!
59' (1-5) ¡¡Sentencia el partido Lamine Yamal desde los once metros!! Incomprensiblemente pitó Hernández Maeso la pena máxima por mano de Bartra al tener el brazo desplegado y el extremo del Barça fue el encargado de ejecutar el penalti y marcar su primer gol en el partido.
Betis - Barça, en directo |¡Penalti en revisión!
56' (1-4) Acude Hernández Maeso al monitor a ver una posible mano de Marc Bartra al disparo de Rashford, aunque sí que le da en el brazo, primero le da en la pierna.
Betis - Barça, en directo |¡¡Paradón de Álvaro Valles a Lamine!!
54' (1-4) ¡¡Ha tenido el gol de la manita Lamine Yamal!! Se plantó el extremo del Barça frente a Álvaro Valles en un mano a mano, pero el portero del Betis le ganó la partida con un intervención espectacular.
Betis - Barça, en directo |Ocasión para Antony
49' (1-4) La primera ocasión de la segunda parte la ha tenido Antony con un disparo algo mordido que blocó sin problemas Joan García. Trata de meterse en el partido el conjunto verdiblanco.
Betis - Barça, en directo |¡¡Coomieenzaa la segunda parte!!
46' (1-) ¡¡Ya rueda el balón en estos segundos 45 minutos!! Cabe destacar que ha habido cambios en los dos equipos: se ha ido Altimira y ha entrado Deossa en el Betis, mientras que en el Barça se ha ido Balde y ha entrado Christensen.
Betis - Barça, en directo |¡¡Descanso en La Cartuja!!
45'+6' (1-4) ¡¡No hay tiempo para más!! Descanso en La Cartuja con una victória (de manera momentánea) cómoda para el Barça.
Betis - Barça, en directo |¡¡A punto de marcar Ruibal!!
45'+5' (1-4) ¡¡Al lateral de la red se fue el disparo de Aitor Ruibal!! Lo intenta el Betis antes del descanso, pero por el momento las ocasiones sobre la portería de Joan García están contadas.