Betis - Barcelona, La Liga: resumen, goleadores y estadísticas en la exhibición de Ferran Torres

El Barcelona reafirmó su liderato en La Liga al lograr una victoria de peso en el estadio de La Cartuja ante el Betis (3-5), un rival que está en una gran forma pero que tuvo que sucumbir ante la calidad del rival, en el que destacó los tres goles que logró Ferran Torres en la primera mitad.