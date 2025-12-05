El Real Oviedo, que lleva dos meses sin ganar y fue incapaz de marcar gol en todo el mes de noviembre, recibe este viernes en el Carlos Tartier (21.00 horas) a un rival directo por la permanencia como el Mallorca que pretende alejar a los asturianos del tren por la permanencia.



Los insulares tampoco están en una situación cómoda, porque solo les separa un punto del descenso, por lo que el duelo cobra un tinte trascendental, aunque especialmente para los locales, que buscan su primer triunfo tras más de dos meses sin saborearlo.