La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana presenta su edición de 2025 como 'La carrera de todos'

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana ha celebrado este viernes su presentación oficial de la edición de 2025 con un mensaje central que resume las más de seis décadas de tradición: "La carrera de todos".

Un lema que impregnó un acto desarrollado en el Real Teatro del Retiro y que reunió a autoridades, atletas y cientos de asistentes para inaugurar la cuenta atrás hacia el próximo 31 de diciembre.

Un año más, 40.000 corredores volverán a despedir el año por las calles de Madrid corriendo en la que se ha convertido en una tradición navideña más en la capital de España.

Presentación Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025

La puesta de largo del mejor 10K del mundo combinó recuerdo, emoción y mirada al futuro. Una gala pensada para reivindicar el carácter popular de una prueba que ha trascendido lo deportivo hasta convertirse en un símbolo de la ciudad.

Madrid, protagonista

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, subrayó durante su intervención la capacidad de la Vallecana para reflejar la identidad madrileña.

"Corredores de todas las partes de Madrid, gente muy distinta, pero que les une una pasión, que es correr la Vallecana. No hay otra carrera que resuma mejor el espíritu abierto de la ciudad", afirmó.

El regidor también quiso recordar que la prueba forma parte ya del imaginario navideño de la capital "igual que la Cabalgata de Reyes Magos o el encendido de luces".

Su mensaje encajó con el hilo conductor del evento: mostrar cómo miles de historias personales, anónimas o conocidas, han construido la leyenda de una de las citas deportivas más influyentes del calendario nacional.

La camiseta, una obra coral

El diseñador Alejandro Parrilla ha sido el encargado de reinterpretar la memoria colectiva de la Vallecana en una ilustración que vestirán todos los participantes el 31 de diciembre.

Ese proceso de creación conjunta simboliza la esencia de la carrera: un mosaico de relatos que, unidos, explican por qué la Vallecana es considerada la mejor carrera del mundo.

La camiseta, producida por Boomerang, incorpora además un elemento único para este año. Diez unidades incluirán un pequeño gato oculto en el diseño, un guiño al apelativo tradicional de los madrileños.

Quienes encuentren esta figura serán premiados con una inscripción vitalicia para la prueba, un Golden Ticket que se estrena en 2025 y que ha generado enorme expectación entre los aficionados.

El legado de 61 años

La presentación dedicó también un sentido homenaje a Jesús Hurtado, primer vencedor de la Vallecana, fallecido el 17 de junio.

Su figura, esencial en la evolución de la prueba desde su carácter de carrera de barrio hasta convertirse en un fenómeno internacional, fue recordada como parte del ADN que mantiene viva la cita desde hace seis décadas.

Embajadores del atletismo español

Junto a la memoria histórica, la organización dio protagonismo a quienes aspiran a escribir nuevas páginas en esta edición.

Adrián Ben y Carla Gallardo fueron presentados como dos de los grandes nombres que despedirán el año entre Atocha y Vallecas.

El ochocentista gallego, récord nacional y uno de los atletas más admirados del panorama europeo, regresará a una prueba que vivió por primera vez el pasado año.

Julia Lillo, junto a Carla Gallardo y Adrián Ben, durante el acto Sara Fernández - EL ESPAÑOL

"Madrid es la mejor ciudad del mundo. Correr aquí, en la que considero mi casa, es indescriptible", afirmó Ben, que reconoció estar preparando la carrera "a conciencia" para dar un salto de calidad en la clasificación.

Carla Gallardo, plusmarquista española de 10K en ruta, también repetirá presencia con la ambición de luchar por los primeros puestos tras su brillante quinto lugar de 2024.

"Realmente solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Tantas personas unidas, conectadas, por una misma ilusión", expresó la corredora, que conoce bien el efecto del público madrileño en los tramos decisivos de la prueba.

Un año más junto a EL ESPAÑOL

La edición de 2025 reafirma el compromiso de EL ESPAÑOL como mediapartner oficial de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

Este diario volverá a acompañar a la organización en la cobertura informativa, la producción de contenidos especiales y la difusión de una carrera que cada año moviliza a una parte esencial de la comunidad deportiva española.

Este acuerdo fortalece una colaboración continuada que permite ofrecer a los lectores reportajes, vídeos, crónicas, entrevistas y análisis para seguir al detalle una de las citas más esperadas del calendario.

Magas se une a la fiesta

Una de las grandes novedades de este año llega desde la Comunidad de Magas. Su propuesta invita a las lectoras a formar un equipo propio dentro de la carrera, abierto a mujeres de todos los niveles y sin necesidad de experiencia previa.

La iniciativa incluye inscripción gratuita, un plan de entrenamiento de tres semanas diseñado por la entrenadora Sofía Fierros, un entrenamiento presencial el 27 de diciembre en la feria del corredor y una sesión de maquillaje deportivo de Maybelline antes de ese encuentro.

Todo ello sin sorteos y con plazas directas para quienes deseen vivir la San Silvestre Vallecana acompañadas.

Últimas plazas disponibles

A falta de pocas semanas para el evento, aún quedan dorsales disponibles tanto para la carrera popular como para otras actividades vinculadas.

Sin embargo, la organización advierte de que el ritmo de inscripciones es elevado y la previsión apunta a un lleno técnico inminente.

Con más de 40.000 corredores previstos, la edición de 2025 se perfila como una de las más multitudinarias y simbólicas de la historia reciente.

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana cerró su presentación con un mensaje claro: esta carrera no se explica por sí sola, sino por las personas que la hacen posible.

Queda ya muy poco para que ese espíritu vuelva a iluminar la ciudad. Y un año más, será "la carrera de todos".