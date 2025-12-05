En el primero de los diez partidos en 25 días de diciembre, el Barça, noveno clasificado de la Euroliga (8-5), visita este viernes (20:00 CET) al Estrella Roja serbio, segundo (9-4), en el Belgrado Arena, donde este curso solo ha conseguido ganar el Emporio Armani Milan, en la jornada inaugural.

Tras un fin de semana marcado por el parón internacional -en el que participaron Tomas Satoransky, con la República Checa, y Toko Shengelia, con Georgia-, el conjunto azulgrana ha podido preparar a conciencia el desplazamiento ante el cuadro balcánico, que llega con la mejor racha de la competición: siete victorias consecutivas en su feudo.

El duelo, correspondiente a la decimocuarta jornada de la máxima competición continental, llega nueve días después del último compromiso del Barça, en el que Xavi Pascual celebró su regreso al banquillo del Palau Blaugrana, nueve años y medio después, con un trabajado triunfo (88-78) ante el ASVEL Villeurbanne francés.