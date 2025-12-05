Carlos (31) creó un gimnasio en la universidad y ahora tiene uno de 3 millones: "Entrenar es socializar, incluso ligar"

Carlos (31) montó un gimnasio como proyecto de fin de carrera y ahora tiene una sede en Miami valorada en 3 millones €

En plena crisis económica española, Carlos Enguídanos decidió dar forma a una idea que había concebido como proyecto de fin de carrera.

Ahora, su empresa Gymage cuenta con sedes en Madrid y Miami, y está valorada en millones de euros, siendo una de las propuestas de fitness más innovadoras y atractivas del mercado.

Carlos, formado como director creativo, siempre tuvo claro que su futuro profesional pasaría por crear marcas deseables.

Su inspiración surgió tras un viaje a Milán, donde observó cómo algunas tiendas mezclaban moda, arte y gastronomía.

Esa experiencia, sumada a su pasión por el deporte, le llevó a imaginar un espacio donde se combinaran bienestar, ocio y ejercicio físico, todo bajo el mismo techo.

Carlos Enguídanos, durante una entrevista en el canal de YouTube de Diego Moya

El rooftop más visitado de Madrid

El primer paso de ese sueño se materializó en diciembre de 2012, cuando Enguídanos inauguró el primer Gymage en el edificio de los antiguos Cines Luna, junto a la Gran Vía madrileña.

Sin apoyos bancarios ni grandes inversores, recurrió a financiación de amigos y familiares. La reforma fue literal: tiraron techos, pintaron paredes y abrieron las puertas con un equipo de solo siete personas.

Pocos meses después, en agosto de 2013, llegó el verdadero punto de inflexión: la apertura de la terraza rooftop con piscina, restaurante, zona lounge y bar.

Ese concepto social -donde no solo los socios podían acceder, sino todo el público- cambió las reglas del juego en el sector del fitness español.

El modelo, bautizado como 'Social Fitness Gym', combinaba gimnasio, crossfit, spa, nutricionista, fisioterapia, peluquería, tienda ecológica y hasta una sala de eventos, utilizando el antiguo teatro de los cines. Una especie de resort urbano en miniatura.

Miami, salto internacional

Tras consolidarse en España y ser reconocida como una de las empresas de mayor crecimiento del país, Carlos puso el ojo en Miami. "Es como el Dubái de Occidente", ha declarado en entrevistas.

En verano de 2021, abrió las puertas de Gymage Miami en el número 355 de Lincoln Road, una de las calles comerciales más exclusivas de Estados Unidos.

Con una inversión de 2,8 millones de dólares y una superficie de 1.200 metros cuadrados, el nuevo local se promociona como "el gimnasio más instagrameable del mundo", con espacios abiertos, luz natural y un diseño volcado al exterior.

Tanto fue el impacto que la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, entregó a Gymage las llaves de la Ciudad por su proyección como empresa de nueva inversión.

Carlos Enguídanos, fundador y CEO de Gymage

Fórmula de éxito

Carlos tiene clara la receta de su éxito. Para él, todo parte de tres pilares fundamentales:

- Ubicación premium: que multiplica ingresos.

- Componente social: donde la experiencia va más allá del ejercicio físico.

- Pasión y concepto: un sello personal que distingue y fideliza.

"Entrenar también es socializar, sentirse bien, incluso ligar. Hay que asumirlo y diseñar espacios para ello", defiende.

Actualmente, reside en Miami y ofrece asesoramiento a otros emprendedores españoles que desean llevar sus negocios a Estados Unidos.

Su historia es una prueba de que con visión, esfuerzo y una propuesta diferencial, un proyecto universitario puede convertirse en una marca global.