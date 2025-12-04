La última inversión de Gerard Piqué: 10 millones de euros para el nuevo torneo de la Kings League en Brasil

La Kings League sigue rompiendo fronteras e inmersa en su proceso de internacionalización que iniciaron en el último año.

Tras el éxito de su primera Copa del Mundo celebrada en Turín, Gerard Piqué ha desvelado el coste aproximado de su próximo reto: organizar la Kings World Cup Nations 2026 en Brasil.

El exfutbolista del FC Barcelona y presidente de la competición ha revelado que el torneo costará en torno a 10 millones de euros, una inversión gigantesca que busca consolidar el modelo competitivo.

"La gente tiene que pensar que un evento de estas características, el coste sube una barbaridad", explicó Piqué en el directo con DjMaRiiO en el que se anunció la preselección de España.

"Son 20 selecciones, con 13 jugadores y 7 personas de staff por equipo. Eso ya son 400 personas, sin contar al personal de organización", continuaba Gerard.

"Viajes, hoteles, dos semanas de alojamiento, desplazamientos desde todo el mundo… Solo en eso se te van 10 millones", detalló el exfutbolista y empresario.

Gerard Piqué, durante la primera edición del Mundial de Clubes de la Kings League en México Kings League

Sao Paulo, capital Kings

La nueva edición del Mundial de la Kings League se celebrará entre el 3 y el 17 de enero de 2026 en Sao Paulo.

Todos los partidos tendrán lugar en esta ciudad brasileña, siendo el Allianz Parque, estadio del Palmeiras, el gran escenario para la fase final y la gran final del 17 de enero.

Brasil no solo acogerá el torneo, sino que defenderá el título conquistado en 2025, cuando derrotó por 6-2 a Colombia en la final celebrada en el Juventus Stadium de Turín.

Kelvin Oliveira fue la gran estrella de aquella edición al anotar cuatro goles en la final, y ahora buscará repetir la hazaña ante su público.

Formato renovado

La Kings World Cup Nations 2026 presentará 20 selecciones nacionales, cuatro más que en la edición inaugural. Un aspecto, el de los participantes, que el propio Piqué aseguró que seguirá aumentándose en las próximas ediciones.

Las 20 selecciones han quedado divididas en cinco grupos de cuatro equipos tras un sorteo realizado hace algunos meses.

Los primeros de cada grupo se clasificarán directamente para cuartos de final, mientras que los cinco segundos y el mejor tercero disputarán la fase denominada 'Last Chance', un sistema de eliminación directa que otorgará tres plazas adicionales para los cuartos.

A partir de ahí, el camino será clásico: eliminatorias a partido único hasta la final. Esta estructura busca añadir emoción sin perder el carácter dinámico que caracteriza a la Kings League.

El torneo contará con una presencia global sin precedentes. España, liderada por DjMaRiiO, compartirá cartel con selecciones como Argentina (con el Kun Agüero), Colombia (James Rodríguez y Juan Guarnizo), Brasil (Ronaldo y los presidentes de la Kings League Brasil), México (Miguel Layún y Rivers) o Estados Unidos (Jynxzi y Weston McKennie).

También estarán representados países como Francia, Italia, Japón, Arabia Saudí, India, Marruecos, Chile o Indonesia, en una mezcla de fútbol profesional, cultura digital y entretenimiento en directo. Cada selección está presidida por figuras del deporte o streamers de renombre.

La inversión de 10 millones de euros no solo refleja la ambición de Gerard Piqué y su equipo, sino también el impacto global que empieza a tener la Kings League.

En 2026, Brasil será la capital de un fútbol diferente, sin complejos y con el espectáculo como bandera.