Las claves del Athletic 0 - 3 Real Madrid:
- Mbappé firma una nueva exhibición en San Mamés y espanta de un plumazo todos los males del Real Madrid
-
¡Hasta aquí el Athletic Club - Real Madrid!
Cerramos la retransmisión en directo de este encuentro entre el Athletic Club y el Real Madrid. Hemos contado la victoria del equipo blanco gracias a los dos goles de Mbappé y el tanto de Camavinga, un triunfo balsámico especialmente para Xabi Alonso. Gran imagen del Real Madrid, que la semana que viene tiene un partido muy importante en Champions ante el Manchester City. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Los blancos aguantan el tirón
Con esta victoria el Real Madrid se pone con 36 puntos en la clasificación, a tan sólo uno del FC Barcelona, que es el líder. De esta manera, los de Xabi Alonso aguantan el tirón después de la victoria de los culés ayer ante el Atlético y meten tierra de por medio con respecto a otro rival directo.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Mbappé, otra exhibición
La victoria del Real Madrid viene encabezada por una nueva actuación soberbia de Kylian Mbappé. El delantero francés ha sido definitivo en los tres tantos del partido, con dos goles y una asistencia. Es el jugador más en forma del momento.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡¡Final del partido!!
(0-3) | ¡¡Finaaaaal en San Mamés!! ¡El Real Madrid se lleva la victoria ante el Athletic Club y espanta todos sus males de un plumazo! Gran exhibición de Kylian Mbappé, con dos goles y una asistencia, definitivo en los tres tantos del partido. Los blancos aguantan el tirón y se vuelven a poner a un punto del Barça.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | 3 minutos más
90' (0-3) | Dice Gil Manzano que se van a tener que jugar 3 minutos más en el partido. Está todo visto para sentencia.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡Paradón de Unai Simón!
82' (0-3) | ¡Qué ocasión para el Real Madrid! Disparo increíble de Valverde desde la frontal del área que obligó a Unai Simón a protagonizar una estirada sensacional para evitar el cuarto gol.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Triple cambio en el Real Madrid
76' (0-3) | Xabi Alonso ejecuta un triple cambio para los últimos quince minutos de partido. Entran al terreno de juego Brahim, Gonzalo y Rodrygo, y se marchan a descansar al banquillo Vinicius, Militao y Mbappé. Gritos de "tonto, tonto" mientras se va Vinicius del campo.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Todo controlado para el Madrid
67' (0-3) | Con el marcador muy a favor, el Real Madrid no está sufriendo en estos compases de la segunda mitad. El Athletic de momento está muy lejos de meterle presión al conjunto blanco en el partido.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡¡Gooool del Real Madrid!!
60' (0-3) | ¡Goooool del Madrid! ¡Otro gol de Mbappé! ¡Qué golazo de Kylian! Recibió el francés el balón cinco metros fuera del área, se acomodó el esférico a su pierna derecha y con un latigazo descomunal batió a Unai Simón por bajo. Encarrila la victoria le Real Madrid.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Pequeña tangana
58' (0-2) | Se forma una nube de jugadores y una pequeña tangana. Discuten los jugadores de ambos equipos, con Vinicius quejándose amargamente, aunque por suerte la situación no pasa a mayores.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Trent, lesionado
55' (0-2) | Se acaba de lesionar Trent. El inglés se lanza al suelo y se duele de unos problemas musculares en la pierna izquierda. Salta Asencio a calentar y el canterano va a entrar de un momento a otro.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡Otro paradón de Courtois!
49' (0-2) | ¡Sigue la exhibición de Courtois en San Mamés! Ahora fue Jauregízar quien intentó el disparo desde larga distancia y obligó al belga a sacar una gran mano arriba.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡¡Arranca la segunda mitad!!
46' (0-2) | ¡¡Ya está en marcha la segunda mitad en San Mamés!! Es el Real Madrid quien mueve ya el balón y quien, de hecho, ha tenido la primera ocasión. Un tiro de Mbappé a las manos de Unai Simón.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Mbappé, de nuevo clave
En esta primera mitad de nuevo Mbappé ha sido clave. El balance de estos primeros 45 minutos para el francés es de un golazo, el que abrió el marcador, y una asistencia, la del tanto de Camavinga. Otra vez decisivo el delantero.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡Final de la primera parte!
(0-2) | ¡Nos vamos al descanso! Se termina la primera mitad en San Mamés después de 45 minutos de un gran fútbol. Los goles de Mbappé y de Camavinga mandan al Real Madrid al descanso con una ventaja de dos goles. Una muy buena primera parte del Madrid para desquitarse de las malas sensaciones, aunque Courtois sacó también dos manos milagrosas.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | Hasta el 47'
45' (0-2) | Dice Gil Manzano que se van a tener que jugar dos minutos más en esta primera mitad. Manda el Real Madrid en San Mamés por 0-2.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡Gooool del Madrid!
45' (0-2) | ¡¡Gooool del Real Madrid!! ¡Goool de Camavinga! Gran jugada colectiva ahora del Real Madrid que termina con el cabezazo del francés dentro del área pequeña. Arnold puso el centro desde la derecha al segundo palo, tocó Mbappé y le puso el esférico plácido para que Camavinga empujara de cabeza a puerta vacía.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡Pide penalti Mbappé!
42' (0-1) | Gran jugada de Mbappé en la que pide penalti. El francés se internó en el área con velocidad, recortó y cayó al suelo esperando la entrada del zaguero del Athletic. No hubo nada.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡La tuvo Vinicius!
38' (0-1) | ¡Qué ocasión para Vinicius ahora! Gran pase de Militao para el brasileño a la espalda de la defensa del Athletic, se quedó mano a mano ante Unai, pero no supo definir. Gran mano abajo del guardameta internacional español para salvar a su equipo.
-
Athletic Club - Real Madrid, en directo | ¡Al palo Vinicius!
34' (0-1) | Va de errores garrafales la noche. Esta vez fue la defensa del Athletic la que la pifió. Vinicius estuvo listo, se internó en el área y regateó a Unai Simon, pero estaba muy escorado y su tiro, sin ángulo, se estrelló en el poste.