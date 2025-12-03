Cerramos la retransmisión en directo de este encuentro entre el Athletic Club y el Real Madrid. Hemos contado la victoria del equipo blanco gracias a los dos goles de Mbappé y el tanto de Camavinga, un triunfo balsámico especialmente para Xabi Alonso. Gran imagen del Real Madrid, que la semana que viene tiene un partido muy importante en Champions ante el Manchester City. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!