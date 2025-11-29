Las claves del Barcelona 3-1 Alavés:
- El doblete de Dani Olmo y el recital de Raphinha devuelve la sonrisa a un Barça que es el nuevo líder tras ganar al Alavés
-
Gracias por habernos acompañado
Hasta aquí el directo del partido que ha enfrentado al Barça ante el Alavés en el Camp Nou. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y hasta la próxima.
-
Barcelona - Alavés, en directo |La crónica del partido
Jugó con fuego el Barça y no se terminó quemando por la pegada que tiene el equipo. No jugaron un gran partido los de Hansi Flick, que sentenciaron el partido en el 93, pero se llevaron lo más importante: la victoria con la que se aúpa al liderato de La Liga a falta de lo que haga el domingo el Real Madrid.
-
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Finaaaal del partido!!
90' (3-1) ¡¡No hay tiempo para más!! Victoria sufrida del Barça ante el Alavés en el Camp Nou. Los de Hansi Flick van a dormir como nuevo líder de La Liga.
-
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Sentencia el partido Dani Olmo!!
90'+3' (3-1) ¡¡Gooool de Dani Olmo!! No falló en el mano a mano con Sivera y con un disparo cruzado sentencia el encuentro.
-
Barcelona - Alavés, en directo |Cuatro minutos de añadido
90' (2-1) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque quedarán por disputarse 4 minutos más.
-
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Se salva el conjunto azulgrana!!
85' (2-1) Paradón de Joan García al tiro de Guridi, aunque inmediatamente levantó el banderín el línea señalando posición antirreglamentaria. Está jugando con fuego el Barça.
-
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡La ha tenido Lucas Boyé!!
76' (2-1) Ha evitado Pau Cubarsí el gol del empate de Lucas Boyé. Centro raso de Carlos Vicente para conectar con el remate del argentino en el primer palo, pero se anticipó de forma crucial el zaguero azulgrana.
-
Barcelona - Alavés, en directo |Defienden con todo los de Coudet
73' (2-1) Varios disparos de Lamine, sumados a los de Ferran y Casadó fueron taponados por la zaga del equipo babazorro, que quiere llegar con opciones a los últimos minutos del partido.
-
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡La ha tenido Dani Olmo!!
70' (2-1) ¡¡La que ha perdonado Dani Olmo!! No está llegando a sentenciar el partido el Barça y de eso se puede acordar al final del partido si el Alavés marca el empate. Pase atrás de Koundé para encontrar al mediapunta azulgrana en el punto de penalti, pero su disparo mordido se fue rozando el poste.
-
Barcelona - Alavés, en directo | Qué intenciones tenía el disparo de Lamine
65' (2-1) A punto de marcar un golazo Lamine Yamal. Desde fuera del área buscó la escuadra de la portería de Sivera, aunque el balón no encontró portería por muy poco.
-
Barcelona - Alavés, en directo |Se retira ovacionado Raphinha
60' (2-1) Otro doble cambio en el Barça: se marchan Raphinha y Lewandowski, entran Pedri y Ferran Torres.
-
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡La ha tenido Lewandowski!!
57' (2-1) ¡¡Ha evitado Sivera el gol de Lewandowski!! Tremenda la reacción bajo palos del portero del Alavés a un cabezazo a bocajarro del delantero polaco tras un córner.
-
Barcelona - Alavés, en directo |Imprecisiones en ambos equipos
54' (2-1) No están afortunados ninguno de los dos equipos en tener la pausa necesaria que requiere el partido con el balón.
-
Barcelona - Alavés, en directo |Intentan jugar los de Coudet
50' (2-1) No renuncian a tener el balón los jugadores del Alavés, a pesar del riesgo que están asumiendo al hacerlo en campo propio y ante la presión de los jugadores del Barça.
-
Barcelona - Alavés, en directo |Casadó, único mediocentro puro
47' (2-1) Sale muy ofensivo el Barça en esta segunda parte al haber quitado Flick a un mediocentro (Marc Bernal) y haber dado entrada a Rashford, un extremo.
-
Barcelona - Alavés, en directo |Doble cambio en el conjunto azulgrana
Mueve el banquillo Hansi Flick al descanso: se marchan Marc Bernal y Eric García, entran Rashford y Koundé.
-
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Descanso en el Spotify Camp Nou!!
45'+4' (2-1) ¡¡No hay tiempo para más!! Descanso en el partido con la victoria momentánea por la mínima del Barça. Los jugadores ya enfilan el camino hacia el túnel de vestuarios.
-
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Fueeraaa Lucas Boyé!!
45'+2' (2-1) Gran pase atrás de Parada tras superar a Eric García en su incursión en el área, pero el remate mordido del argentino se fue muy cerca del palo.
-
Barcelona - Alavés, en directo |Cuatro minutos de añadido
45' (2-1) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro muestra el cartelón con cuatro minutos más de añadido.
-
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Al palo Lamine Yamal!!
44' (2-1) ¡¡Ha tenido Lamine el tercero para el Barça!! Qué jugadón había hecho el conjunto azulgrana tras la recuperación de Marc Bernal a una pérdida de Denis Suárez. Lewandowski terminó asistiendo a Lamine quien se plantó delante de Sivera y trató de marcar tras hacerle una filigrana, aunque su remate se marchó al palo.