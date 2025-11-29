Jugó con fuego el Barça y no se terminó quemando por la pegada que tiene el equipo. No jugaron un gran partido los de Hansi Flick, que sentenciaron el partido en el 93, pero se llevaron lo más importante: la victoria con la que se aúpa al liderato de La Liga a falta de lo que haga el domingo el Real Madrid.

Dani Olmo celebra con Raphinha el segundo gol del partido ante el Alavés. Reuters