28' (2-1) Se ha quedado tendido Lamine en el terreno de juego después de que el colegiado no decretase un posible penalti de Parada sobre el jugador del Barça que venía de hacerle un caño a Pacheco. El contacto existe con el toque de la rodilla del jugador del Alavés en el muslo del futbolista azulgrana. No hay nada señalan desde el VAR.