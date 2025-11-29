Las claves del Barcelona - Alavés:
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Descanso en el Spotify Camp Nou!!
45'+4' (2-1) ¡¡No hay tiempo para más!! Descanso en el partido con la victoria momentánea por la mínima del Barça. Los jugadores ya enfilan el camino hacia el túnel de vestuarios.
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Fueeraaa Lucas Boyé!!
45'+2' (2-1) Gran pase atrás de Parada tras superar a Eric García en su incursión en el área, pero el remate mordido del argentino se fue muy cerca del palo.
Barcelona - Alavés, en directo |Cuatro minutos de añadido
45' (2-1) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro muestra el cartelón con cuatro minutos más de añadido.
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Al palo Lamine Yamal!!
44' (2-1) ¡¡Ha tenido Lamine el tercero para el Barça!! Qué jugadón había hecho el conjunto azulgrana tras la recuperación de Marc Bernal a una pérdida de Denis Suárez. Lewandowski terminó asistiendo a Lamine quien se plantó delante de Sivera y trató de marcar tras hacerle una filigrana, aunque su remate se marchó al palo.
Barcelona - Alavés, en directo |Varias imprecisiones en el medio
42' (2-1) Está perdiendo algunos balones peligrosos el Barça en el medio, sobre todo por medio de Marc Casadó y Marc Bernal, aunque de momento no lo está castigando el Alavés.
Barcelona - Alavés, en directo |Baja el ritmo del partido
40' (2-1) A falta de cinco minutos para el final de la primera parte, el Barça sigue buscando el tercero pero ya no lo hace con las mismas prisas con las que quería marcar el segundo antes del descanso. El Alavés, por su parte, no cambia su guion.
Barcelona - Alavés, en directo |Marc Bernal también es amonestado
36' (2-1) Se fue al suelo el mediocentro del Barça y trabó a Calebe. No hay ninguna duda y Ortiz Arias le ha sacado la segunda tarjeta del partido.
Barcelona - Alavés, en directo |Amarilla para Rebbach
32' (2-1) Amonesta Ortiz Arias a Rebbach por un pisotón sobre Lamine, es la primera tarjeta amarilla del partido.
Barcelona - Alavés, en directo |Pide penalti Lamine
28' (2-1) Se ha quedado tendido Lamine en el terreno de juego después de que el colegiado no decretase un posible penalti de Parada sobre el jugador del Barça que venía de hacerle un caño a Pacheco. El contacto existe con el toque de la rodilla del jugador del Alavés en el muslo del futbolista azulgrana. No hay nada señalan desde el VAR.
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Remonta el conjunto azulgrana!!
26' (2-1) ¡¡Gooool de Dani Olmo!! Qué buen pase al espacio le dio Cubarsí a Raphinha, quien en su regreso a la titularidad firma su segunda asistencia, esta vez a Dani Olmo. El brasileño dio un pase raso al corazón del área y completamente solo el jugador catalán marca el segundo.
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Paradón espectacular de Joan García!!
24' (1-1) ¡¡A punto de marcar el segundo Calebe!! Vaya auténtico paradón ha hecho Joan García. Inició la jugada Rebbach y cuando se plantó en el área rival puso un centro raso al que no llegó Lucas Boyé, pero sí Calebe para rematar en boca de gol, pero con un mano espectacular el portero del Barça evita el gol.
Barcelona - Alavés, en directo |Bien plantados los de Coudet
19' (1-1) Los jugadores del Alavés están leyendo muy bien el partido, ya que están frenando el ímpetu del Barça de buscar el segundo con largas posesiones del balón y en cuanto pueden buscan a Boyé para generar peligro en ataque.
Barcelona - Alavés, en directo |Los de Flick se hacen con el control
14' (1-1) El empate de Lamine le ha dado confianza al Barça tras el tempranero gol de Pablo Ibáñez y los azulgranas ya se hacen con el dominio de la posesión, mientras el Alavés espera paciente lanzar un contragolpe.
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Empata el partido Lamine!!
8' (1-1) ¡¡Gooool del Barça, goool de Lamine Yamal!! Internada de Balde por el costado derecho, abre para Raphinha quien pone un pase atrás al corazón del área, incomprensiblemente no llega a rematar Dani Olmo pero aparece Lamine en el segundo palo y no falla en su primer tiro a puerta.
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Providencial Tenaglia!!
6' (0-1) Buena acción ofensiva del Barça que culmina Raphinha con un remate cruzado, pero se tiraron dos jugadores del Alavés para evitar el disparo y al final fue Tenaglia quien consiguió que el balón no llegase a puerta.
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Ha tenido Rebbach el segundo!!
2' (0-1) Vaya inicio de partido ha efectuado el Alavés. Contra que monta el equipo babazorro, con Rebbach colándose en el área azulgrana, pero su zurdazo cruzado se fue rozando el palo.
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡¡¡Goooool de Ibáñez!!!!
1' (1-0) ¡¡A los 45 segundos se adelanta el Alavés!! Saque de esquina donde un jugador del equipo babazorro le gana la partida a Marc Bernal y el balón muerto en el área pequeña lo pesca Ibáñez. Casadó rompe el fuera de juego y el Alavés se adelanta en el marcador.
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Coomienza el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el Spotify Camp Nou!! La primera posesión del partido es para el Alavés que ya protagoniza el primer saque de esquina del partido.
Barcelona - Alavés, en directo |¡¡Salen los jugadores al terreno de juego!!
¡¡Saltan los jugadores al césped del Spotify Camp Noy!! Buen ambiente en las gradas, aunque con la entrada condicionada por las obras solo pueden acudir al estadio 45.000 espectadores.
Barcelona - Alavés, en directo |A por el liderato en el 126 aniversario
A raíz del empate del Real Madrid ante el Elche en el Martínez Valero el pasado fin de semana, hoy el Barça puede ponerse líder de La Liga si gana en el Spotify Camp Nou al Alavés. No obstante, el liderato sería provisional ya que si los de Xabi Alonso ganan mañana al Girona, recuperarían la primera plaza.