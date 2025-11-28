Las claves del Alemania 0 - 0 España:
- La España más discreta sobrevive en Alemania y deja la Nations League femenina para la vuelta en el Metropolitano
¡Hasta aquí el Alemania - España!
Cerramos la retransmisión en directo de este partido de ida de la final de la Nations League femenina. España sale viva de la encerrona de Alemania en su peor partido en mucho tiempo. El martes se decidirá si las de Bermúdez mantienen la corona en esta Liga de Naciones. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!
Alemania - España, Nations League en vivo | La vuelta, el martes
Esta Nations League se decidirá el martes. España contará con el factor campo a su favor, ya que tendrá el aliento de la afición. El Metropolitano dictará sentencia el martes a las 18:30 horas.
Alemania - España, Nations League en vivo | España, superviviente
El partido de hoy es un claro ejercicio de supervivencia por parte de la selección española. En su peor versión de los últimos tiempos ha sabido marcharse viva de Alemania. Las germanas estrellaron dos balones en los postes y fueron muy superiores, pero todo llegará igualado al partido de vuelta.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡¡Final del partido!!
(0-0) ¡Finaaal del partido! Se termina el encuentro en Alemania y España consigue salvar un empate en un partido desastroso. El equipo de Bermúdez ha estado a merced de su rival durante prácticamente todo el encuentro, pero lo mejor es que consigue rescatar un empate para el encuentro de vuelta.
Alemania - España, Nations League en vivo | Cuatro minutos más
90' (0-0) | Ya tenemos el tiempo añadido en este partido. Se jugarán cuatro minutos más.
Alemania - España, Nations League en vivo | Debuta Edna Imade
86' (0-0) | Momento muy emotivo con el debut de Edna Imade. La atacante disputa sus primeros minutos con la camiseta de la selección española en sustitución de Esther.
Alemania - España, Nations League en vivo | Últimos diez minutos
81' (0-0) | Entramos ya en los últimos 10 minutos de juego en este partido de ida de la final de la Nations League. El cansancio empieza a hacer mella, y España está cometiendo demasiados errores en las entregas que permiten las contras alemanas.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡Al larguero Alemania!
77' (0-0) | ¡Otra más para Alemania! Esta vez fue Brand la que puso un centro desde la banda derecha que se fue cerrando hasta estrellarse en el larguero.
Hay un doble cambio en España además. Se marchan Aitana y Mapi León para que entren Athenea del Castillo y María Méndez.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡Al poste Alemania!
71' (0-0) | ¡A punto de adelantarse Alemania! El disparo de Clara Buhl se estrelló contra la madera cuando Ona Batlle estaba ya batida. Las germanas siguen dando muchas muestras de peligro y esto puede caer de cualquier lado.
Alemania - España, Nations League en vivo | Superamos la hora de juego
64' (0-0) | Avanzan los minutos en este partido que sigue teniendo muchos acercamientos pero que, por el momento, no cuenta con goles. Es cierto, no obstante, que en estos últimos compases ha bajado un poco el ritmo, como si las jugadoras necesitaran tomarse un respiro para volver a la carga.
Alemania - España, Nations League en vivo | Responde Alemania
56' (0-0) | Pese a que España ha dado un paso adelante, ni mucho menos Alemania se da por vencida. Buena aproximación ahora de las germanas, pero el disparo final de Buhl no fue todo lo bueno que le hubiera gustado.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡Al palo España!
52' (0-0) | ¡Se confirma que ha reaccionado España! Al palo ahora el remate de Esther desde dentro del área. Metió la pierna al primer toque tras un centro desde la banda derecha y el esférico fue directo a la madera. El decorado ya es muy diferente. Ahora es España quien aprieta y Alemania quien se defiende como puede.
Alemania - España, Nations League en vivo | Otra cara
49' (0-0) | ¡Ya se está viendo a una España muy diferente en esta segunda parte! Llegó la primera ocasión clara del partido para España. Alexia Putellas ejecutó un zurdazo desde dentro del área, pero no cogió la rosca necesaria y el disparo se marchó por muy poco.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡Arranca la segunda mitad!
46' (0-0) | ¡Comienza la segunda mitad en Alemania! Ya mueve el esférico España, esperando despertar después de una primera mitad realmente mala en la que lo único salvable ha sido el marcador.
Alemania - España, Nations League en vivo | ¡Final de la primera parte!
(0-0) | ¡¡Se termina la primera mitad en Alemania!! Al término de estos primeros 45 minutos España consigue sobrevivir después de un primera acto desastroso en el que ha estado a merced de Alemania.
-
45' (0-0) | Dice la colegiada del partido que se van a jugar dos minutos más. Se ha perdido poco tiempo en esta primera mitad.
-
40' (0-0) | Entramos en los últimos cinco minutos de esta primera mitad. El balance de estos primeros minutos es esclarecedor, sin oportunidades para España y con múltiples acercamientos claros de Alemania.
-
36' (0-0) | Sigue sin despertar España en esta primera mitad. Más de media hora de juego y Alemania sigue siendo la clara dominadora del partido. Lo mejor hasta el momento para las de Bermúdez es el resultado.
-
30' (0-0) | Está pasando España un momento crítico en el partido. De nuevo Cata Coll salva a la Selección al disparo de Buhl, que estrelló el esférico en las piernas de la guardameta.
-
27' (0-0) | ¡Otra más para Alemania! ¡Se está salvando España por los pelos en estos momentos! Ahora ha sido Irene Paredes la que ha tenido que aparecer en el último segundo para salvar bajo palos el disparo de Brand. Increíble ocasión para las germanas.