Las claves del Olympiacos - Real Madrid:
- Cerco a Xabi Alonso: un distanciamiento en el banquillo que llega a Atenas, territorio inexpugnable para el Madrid
- El once inicial del Real Madrid contra el Olympiacos en el partido de la Champions League
- Xabi Alonso no percibe ningún problema en el vestuario: "Esto es un proceso y todos estamos cada vez más conectados"
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Qué ocasión de Vinicius!
3' (0-0) | ¡La primera para el Real Madrid! ¡Qué ocasión acaba de tener Vinicius! Gran jugada del brasileño por el carril central, se plantó en la frontal del área y ejecutó un potente disparo con la pierna derecha. Gran intervención del guardameta griego para evitar el primer gol.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Arranca el partido!
1' (0-0) | ¡Comienza el partido en Grecia! Ya mueve la pelota el Olympiacos con el primer desplazamiento en largo buscando sorprender al Real Madrid. ¡Por delante 90 minutos muy importantes para el destino del conjunto blanco!
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡A poco del inicio!
¡Ya quedan apenas 5 minutos para que arranque este encuentro! Los jugadores asoman ya por el túnel de vestuarios y el público griego enloquece. ¡Hay un gran ambiente de Champions!
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Vinicius, vuelta a la titularidad
El brasileño sigue siendo uno de los jugadores mirados con lupa. Fue de nuevo suplente en el partido del pasado fin de semana ante el Elche, pero esta vez vuelve al once inicial.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | El debate sobre Xabi Alonso
Este encuentro se presenta de vital importancia no sólo para el Real Madrid, sino especialmente para Xabi Alonso. Han sido muchos los rumores en las últimas horas sobre una falta de conexión con la plantilla, y no ganar hoy en Grecia supondría alimentar todavía más el debate.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | La ausencia de Bellingham
A las numerosas bajas que ya tenía el Real Madrid se le ha sumado la de Jude Bellingham a última hora. El inglés tiene unas molestias físicas que le impiden estar en el once. En su lugar entra Camavinga, para darle más músculo en el centro del campo.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Este es el once de los griegos
Sale Valverde con estos once jugadores para tratar de plantar cara al Real Madrid: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega, Dani García, Mouzakitis, Gelson Martins, Chiquinho, Podence y El Kaabi.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | El once inicial del Real Madrid
Este es el once inicial del Real Madrid para este importante encuentro: Lunin; Trent, Asencio, A. Carreras, Mendy; Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler; Mbappé y Vinicius.
-
¡Bienvenidos al Olympiacos - Real Madrid!
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la Champions League! El Real Madrid visita al Olympiacos en el partido de la quinta jornada de la fase liga. Los blancos necesitan la victoria para acallar los rumores sobre Xabi Alonso, y también para salir del bache de resultados en el que se han metido. ¡El partido arranca a las 21:00 horas!