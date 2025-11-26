¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la Champions League! El Real Madrid visita al Olympiacos en el partido de la quinta jornada de la fase liga. Los blancos necesitan la victoria para acallar los rumores sobre Xabi Alonso, y también para salir del bache de resultados en el que se han metido. ¡El partido arranca a las 21:00 horas!