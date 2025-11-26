Las claves del Olympiacos - Real Madrid:
- Mbappé le da oxígeno a Xabi Alonso: póquer de goles ante el Olympiacos para encarrilar el pase a octavos de la Champions
-
¡Hasta aquí el Olympiacos - Real Madrid!
Cerramos la retransmisión en directo de este encuentro entre el Olympiacos y el Real Madrid. Los blancos se llevan un triunfo importante gracias a los cuatro goles de Mbappé y dan un paso importanrte para clasificarse directamente a los octavos de final. Ya puede leer la crónica del partido. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Un triunfo de dos caras
La victoria del Real Madrid deja dos caras muy diferentes. Por un lado, la exhibición goleadora de Mbappé y el buen momento de Vinicius, por otro, la endeblez de una defensa que sale muy señalada.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | El Real Madrid, quinto
Se termina la jornada con estos tres nuevos puntos del Real Madrid, que ya suma 12. Los blancos con este triunfo se quedan quintos en la clasificación a tres puntos del líder, el Arsenal, y empatado con PSG, Bayern e Inter. Los de Xabi Alonso aventajan en 2 puntos al Manchester City, el noveno, por lo que es un gran paso para estar en los octavos de final.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Final del partido!
(3-4) | ¡¡Finaaaal del partido!! Se acaba el encuentro en Grecia con una victoria muy sufrida del Real Madrid, que ha terminado pidiendo la hora. Los cuatro goles de Kylian Mbappé le dan un triunfo vital a los blancos para acercarse a los octavos de final, pero no evitan alimentar las dudas.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Se marcha Vinicius
90' (3-4) | Un nuevo cambio en el Real Madrid. Se marcha Vinicius ya en el último instante para darle entrada a Fran García. Sufre el Real Madrid y se jugarán cinco minutos más.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Sufre el Real Madrid
86' (3-4) | Sufre el Real Madrid en este tramo final de encuentro. El disparo de larga distancia ahora de Strefezza se marchó por milímetros a la derecha de la portería blanca.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Gool del Olympiacos!
81' (3-4) | ¡Goool del Olympiacos! ¡Gool de El Kaabi! Otro gol de cabeza para los griegos, que vuelven a dejar en evidencia a la defensa blanca. Remató libre de marca el delantero del Olympiacos ante la pasividad de Carreras.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Cambio en el Real Madrid
74' (2-4) | Mueve el banquillo Xabi Alonso. Se marcha Raúl Asencio para dar entrada a Brahim Diaz. Un cambio ofensivo que hace que Tchouaméni tenga que retrasar su posición a la de central. Mal partido del canterano, que no encuentra su mejor versión.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Despistada la defensa blanca
67' (2-4) | No están nada atinados en este partido los centrales del Real Madrid. Ahora El Kaabi se quedó mano a mano ante la pasividad de Asencio y Carreras, aunque su disparo se fue demasiado cruzado.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡¡Gooool del Real Madrid!!
60' (2-4) | ¡¡Goool del Real Madrid!! ¡Otro gol más de Mbappé! Buen pase de Tchouaméni en largo para Vinicius, que se marcha de su par con una maniobra espectacular y le regala el gol a Mbappé, que empujó en el área pequeña. ¡Vuelve a ampliar la renta el conjunto blanco!
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Lo intentó ahora Vinicius
57' (2-3) | Buena oportunidad ahora para Vinicius. Se internó en el área entre tres rivales, pero en el mano a mano ya no pudo definir ante la presión rival. Busca ampliar de nuevo diferencias el Real Madrid.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Gool del Olympiacos!
52' (2-3) | ¡Gool del Olympiacos! ¡Se vuelve a meter en el partido el conjunto griego gracias al cabezazo de Taremi! El centro desde la banda derecha fue rematado por el jugador del Olympiacos, que no tuvo oposición mientras toda la defensa del Madrid miraba.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Casi marca Vinicius!
49' (1-3) | Sigue buscando su gol Vinicius, por el momento sin suerte. Ahora combinó con Mbappé por dentro, se plantó en la frontal del área y soltó el latigazo con la pierna derecha. El disparo se fue por milímetros.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Arranca la segunda parte!
46' (1-3) | ¡Arranca la segunda mitad en Grecia! Lo hace con un cambio en el Real Madrid, ya que se marcha Camavinga y entra en su lugar Dani Ceballos. también hay un cambio en el Olympiacos. Se marcha Dani García en el centro del campo y entra en su lugar Hezze.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Un paso de gigante
Con esta victoria por 1-3 que ostenta el Real Madrid al descanso, estaría sumando 12 puntos en la clasificación. Se trata de un gran paso para estar entre los 8 primeros y entrar directamente a los octavos de final sin pasar por el playoff. Ahora mismo es cuarto en la clasificación.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Final de la primera parte!
(1-3) | ¡Nos vamos al descanso en Grecia! Se termina la primera parte con el marcador favorable al Real Madrid. Empezó ganando el Olympiacos con el gol de Chiquinho en los primeros instantes, pero Mbappé encabezó una remontada espectacular en apenas siete minutos. El hat-trick del francés deja la victoria en el bando español al descanso.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡La tuvo Vini!
44' (1-3) | ¡Otra ocasión más para Vinicius! El brasileño se plantó escorado mano a mano ante el guardameta del Olympiacos, intentó la vaselina pero la ejecución no fue buena. Una más para el Real Madrid.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | El Real Madrid, a gusto
40' (1-3) | Hace ya varios minutos que el Real Madrid se está divirtiendo en Grecia con la situación del partido. El Olympiacos se ha ido arriba y se ha resquebrajado después de los goles. Por eso, los blancos están gozando de muchos espacios a la espalda de la defensa griega, y ahí Vinicius está haciendo mucho daño.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Al larguero Tchouaméni!
36' (1-3) | ¡Casi llega el cuarto del Real Madrid! Vinicius volvió loca a la defensa griega una vez más aprovechando un robo propio y lo adelantada que estaba la línea del Olympiacos. La jugada terminó con un disparo de Tchouaméni desde la frontal que se estrelló en el travesaño.
-
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Gol anulado a Vinicius!
33' (1-4) ¡Gol anulado al Real Madrid! ¡Había marcado Vinicius! Arda Güler combinó con Mbappé, este con Vinicius, y el brasileño completó una definición perfecta. Sin embargo, en el origen de la jugada Mbappé estaba un poco más adelantado y había fuera de juego.