Se termina la jornada con estos tres nuevos puntos del Real Madrid, que ya suma 12. Los blancos con este triunfo se quedan quintos en la clasificación a tres puntos del líder, el Arsenal, y empatado con PSG, Bayern e Inter. Los de Xabi Alonso aventajan en 2 puntos al Manchester City, el noveno, por lo que es un gran paso para estar en los octavos de final.