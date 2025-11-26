El LDLC ASVEL Villeurbanne, último clasificado de la Euroliga, visita este miércoles al Barça (20:30h), en lo que será el regreso de Xavi Pascual al banquillo del Palau Blaugrana nueve años y medio después de finalizar su primera etapa en el club catalán.



Tras dirigir al equipo en dos partidos a domicilio (74-73 contra el Anadolu Efes en la Euroliga y 61-72 contra el Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa), Pascual intentará celebrar con un victoria su primer duelo como local.



Lo tendrá fácil a priori, porque se mide al ASVEL que, con un balance de 3-9, es el peor ataque (75,6 puntos), el peor en rebotes defensivos (20,3), el peor en asistencias (15,5) y el peor en porcentaje de tiro (48,6% de dos y 31,3% en triples) de toda la competición.