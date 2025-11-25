El equipo de Paolo Galbiati llega a Kaunas con la imperiosa necesidad de trasladar a domicilio las buenas sensaciones mostradas en Vitoria, donde viene de firmar una épica remontada ante el Bayern y un histórico festival anotador contra el Bilbao Basket.

Con un balance de 4 victorias y 8 derrotas, el conjunto gasteiztarra se encuentra en la parte baja de la tabla (17º) y necesita urgentemente esta victoria para escalar posiciones y demostrar que está preparado para competir lejos del Buesa Arena. La estadística es clara: la última victoria de Baskonia fuera de casa en Euroliga data de hace casi un año.