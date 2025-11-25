El encuentro enfrenta a dos estilos muy diferentes. El Valencia es uno de los equipos más anotadores de la competición, con un promedio de 88,9 puntos por partido, mientras que el Bayern es el segundo menos anotador, con una media de 77,9.

Eso sí, ambos construyen su juego de ataque alrededor del triple, dado que el Valencia es el segundo que más lanza, con una media de 32,5, y el Bayern es el tercero, con 28,5 de promedio.

El conjunto 'taronja' afronta este choque tras haber ganado la semana pasada en casa al Estrella Roja, que llegaba después de ganar ocho de sus nueve duelos anteriores, y haber 'rematado' el trabajo con una autoritaria victoria en la acb ante el Bàsquet Girona (98-72) también ante su público. El Bayern ganó en su liga en la pista del Ulm (77-81).