El combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber derrotado al Zalgiris (100-99), perdido ante el Panathinaikos (87-77), perdido ante el Valencia (89-76) y derrotado al Barcelona (101-92). De esta manera, está posicionado en el décimo lugar de la tabla con 6 victorias, 6 derrotas y +17 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Dimitrios Itoudis registraron una victoria contra el Olimpia Milano (105-83), una derrota contra el Fenerbahce (74-68), una victoria contra el Baskonia (114-89) y una victoria contra el Dubai Basketball (109-97), ubicándose consecuentemente en el puesto número 1 con 9 victorias, 3 derrotas y +87 en el diferencial de puntos.