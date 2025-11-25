En la previa del partido, Hansi Flick atendió al micrófono de Movistar para analizar lo que espera del enfrentamiento ante el Chelsea. "Un partido en el que los dos equipos tenemos mucha calidad. Les he dicho a mis jugadores que disfruten del partido y que es un partido para que cada uno demuestre lo bueno que es", afirmó el alemán.

"Hay que jugar con intensidad. Estamos entrenando muy bien y creo que tenemos muy buen ambiente en el equipo. Llegamos en buen estado de forma".