Chelsea - Barça, en directo la Champions |Fuera Pedro Neto
24' (0-0) Otra del Chelsea. Qué buen pase le filtró Estevao al delantero brasileño, a quien se le fue el último control y al armar el disparo éste se le marchó desviado.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡Gol anulado a Enzo Fernández!
22' (0-0) ¡Otro gol anulado al mediocentro argentino! Falta botada por Reece James que remata Enzo Fernández, él no está en posición incorrecta pero sí Chalobah, quien hace por jugar el balón.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Providencial Joan García
19' (0-0) Iba a plantarse Malo Gusto mano a mano con Joan García, pero el portero del Barça se anticipó saliendo de su portería para despejar un balón que le hubiese dejado en un uno contra uno. Los dos equipos están jugando con una defensa adelantada y están buscando las espaldas de los centrales.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Robert Sánchez arrolla a Fermín
15' (0-0) Se ha quedado tendido sobre el terreno de juego el mediapunta del Barça después de que Robert Sánchez saliera de su portería para despejar un balón y se llevara por delante al jugador.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡Ha pedido penalti Fermín!
13' (0-0) El mediapunta del Barcelona cayó dentro del área cuando buscaba un centro de Lamine Yamal, quejándose de un derribo de Chalobah.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Retrocede el conjunto londinense
10' (0-0) Varias fueron las intentonas del Barcelona dentro del área inglesa por medio de Fermín y Lewandowski. Al final, Fofana alejó el peligro.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡¡Increíble la que ha fallado Ferran!!
5' (0-0) ¡¡Ha tenido el primer gol del partido el Barça por medio de Ferran!! Perdió el balón Reece James en tres cuartos de campo y Lamine filtró para Ferran, que se quedó solo ante Robert Sánchez, pero mandó su disparo fuera, rozando el palo.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡Gol anulado a Enzo Fernández!
4' (0-0) ¡Vaya inicio de partido! Había marcado Enzo Fernández, pero Slavko Vincic señala una mano de Fofana en el control previo, parece que no hay ninguna duda aunque el VAR está revisando la acción.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡¡Coomienza el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en Stamford Bridge!! La primera posesión del partido es para el Chelsea, empieza apretando el Barça.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡¡Saltan los 22 protagonistas!!
¡¡Suena el himno de la Champions en Stamford Bridge!! Ambiente de gala en las gradas al tiempo que salen del túnel de vestuarios los jugadores de ambos equipos.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |La motivación de Lamine
Llega Lamine entonado tras su exhibición con dos asistencias ante el Athletic. Ha vuelto la mejor versión del canterano, que ha vuelto a tirar de redes sociales para mandar un mensaje motivador en la previa de otra gran noche de fútbol en clave azulgrana: "Siento que estoy volviendo a ser yo mismo, renovado, recargado, reenfocado, sin nada que me impida ser quien soy".
Chelsea - Barça, en directo la Champions |La fortaleza del equipo 'blue'
Mientras fuera de casa todavía no han podido conseguir su primera victoria, el Chelsea ha arrancado la Champions como uno de los equipos más fuertes en condición de locales. Dos triunfos en dos partidos, con seis goles a favor y solo uno en contra para el equipo de Enzo Maresca.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Dos equipos 'gemelos'
Ambos son segundos en sus Ligas (el Barça a 1 punto del Real Madrid, el Chelsea, a 6 del Arsenal), a los dos les falta una figura clave (Pedri y Cole Palmer), ambos suman 7 puntos en esta fase Liga y en el cómputo global de enfrentamientos, 6 victorias para cada equipo y 4 empates.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Flick: "Llegamos en un buen estado de forma"
En la previa del partido, Hansi Flick atendió al micrófono de Movistar para analizar lo que espera del enfrentamiento ante el Chelsea. "Un partido en el que los dos equipos tenemos mucha calidad. Les he dicho a mis jugadores que disfruten del partido y que es un partido para que cada uno demuestre lo bueno que es", afirmó el alemán.
"Hay que jugar con intensidad. Estamos entrenando muy bien y creo que tenemos muy buen ambiente en el equipo. Llegamos en buen estado de forma".
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Las fisuras en defensa
Para vencer en Londres, donde el Barça estará acompañado por más de 1.700 aficionados, los de Hansi Flick tendrán2 que mejorar sus prestaciones defensivas, pues en esta Champions ha encajado 7 goles en los primeros cuatro duelos, más que otros 17 equipos de la competición.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |Un rival con una plantilla extensa
No estará su futbolista más peligroso, Cole Palmer, tras un accidente doméstico, pero el Chelsea tiene a futbolistas de gran calidad. A ver cómo plantea Enzo Maresca el once y el partido, ya que el abanico es amplio.
Chelsea - Barça, en directo la Champions |La alineación de Enzo Maresca
Sale Maresca de inicio con Robert Sánchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Enzo Fernández, Estevao, Garnacho y Neto.
Here it is: your Chelsea 🆚 Barcelona team news! 🔵#CFC | #UCL pic.twitter.com/sM8Z56BYhw— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 25, 2025
Chelsea - Barça, en directo la Champions |¡Hansi Flick sale con todo!
Ante la importancia de sumar tres puntos en Londres, el técnico alemán sale con su once de gala formado por: Joan García; Koundé, Araujo, Cubarsí, A. Balde; De Jong, E. García; Lamine Yamal, Fermín L., F. Torres; y Lewandowski.
𝐀𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 🐍#ChelseaBarça | @ChampionsLeague pic.twitter.com/lG4DqHRDSm— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2025
¡Bienvenidos a la retransmisión del Chelsea - Barça!
¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que enfrenta al Chelsea ante el Barça en la jornada 5 de la Champions League. Un puesto en el Top-8 está en juego en Stamford Bridge.