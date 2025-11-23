Los azulgranas ocupan actualmente la novena plaza, con un balance de tres victorias y cuatro derrotas que comparten con otros siete equipos: del MoraBanc Andorra, decimoquinto, al Dreamland Gran Canaria, su próximo rival, que ostenta la octava posición.

Por tanto, la igualdad en la clasificación es máxima y el equipo de Pascual tratará de sumar el primer triunfo de esta nueva etapa después de caer por la mínima el pasado jueves en la pista del Anadolu Efes de Estambul (74-73) en un partido que se decidió en el último segundo con dos tiros libres del escolta Isaia Cordinier.

El Gran Canaria, por su parte, buscará resarcirse ante su afición tras la derrota en la última jornada frente al Joventut de Badalona (78-92), un partido en el que destacaron el escolta Isaiah Wong (13,7 puntos de media en este arranque) y el alero argentino Nico Brussino (12,3), que volverán a ser las grandes amenazas ofensivas.