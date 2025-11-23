Las claves del Elche - Real Madrid:
- Florentino Pérez: "Tebas y Ceferin se oponen al fútbol gratis porque es un año más de sueldos millonarios para ellos"
- Florentino Pérez: "Tebas ha multiplicado por 10 su sueldo a costa de sus clubes, que venden jugadores para sobrevivir"
- Florentino Pérez, responde a todo en la Asamblea del Madrid: Tebas, los árbitros, UEFA, Barça, el caso Negreira y la Superliga
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡No hay tiempo para más!!
45' (0-0) ¡¡Descanso en el Martínez Valero!! No se añadió nada después de una primera parte donde no ha habido apenas interrupciones. Jugadores a vestuarios con todo aún por decidir.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |Pide penalti Rodrygo
42' (0-0) Gran acción de recuperación del Real Madrid en el área rival. Rodrygo cogió el balón e intentó meterse hasta dentro, pero fue un jugador del Elche y se fue al suelo. Pide penalti por mano el brasileño.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Otra vez Courtois!!
38' (0-0) Ha evitado de nuevo Courtois el gol de André Silva. Recibió el portugués y armó rápidamente el disparo, aunque apareció el pie del belga para mantener su portería a cero.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Qué paradón de Iñaki Peña!!
33' (0-0) ¡¡¡Vaya paradón descomunal ha hecho Iñaki Peña a bocajarro al remate de Mbappé!!! Trent puso un caramelo a Mbappé, que remató de primeras con todo a favor, pero el guardameta sacó un pie salvador.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Qué ocasión ha perdonado Mbappé!!
30' (0-0) ¡¡Ha tenido el primer gol del partido Kylian Mbappé!! Recuperó Ceballos en campo propio, asistió a Güler quien le dio un pase en largo al francés para que se plantara delante de Iñaki Peña, pero se le fue el último control y su remate, algo forzado, fue despejado por el portero alicantino.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Se equivocó André Silva!
27' (0-0) El despeje de Huijsen dejó solo a André Silva, que buscó el pase de la muerte hacia Rafa Mir, pero se le quedó atrás y cortó el propio central madridista.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Qué disparo se sacó Güler!!
24' (0-0) Fran García se la dejó de tacón y se animó pese a que parecía que se le quedaba atrás en una posición muy lejana. El tiro del turco tocó la parte superior de la red.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡A punto de marcar Asencio!!
20' (0-0) ¡¡La ha tenido Raúl Asencio!! Saque de esquina botado por Arda Güler que remata de cabeza el central del Real Madrid, aunque el balón no fue entre los tres palos.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Paradón de Courtois!!
17' (0-0) Providencial Courtois para evitar el primer gol del partido. Le robó Héctor Fort el balón a Álvaro Carreras y filtró un pase para Rafa Mir, quien le pegó al esférico conforme le vino aunque se encontró con el portero belga.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |Ocasión para André Silva
14' (0-0) La primera ocasión del Elche en el partido. Centro de Germán Valera que remata de cabeza André Silva, pero el balón no encuentra portería.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡La ha tenido Mbappé!!
10' (0-0) Qué balón le puso Asencio a Mbappé para que el francés rematara de primeras desde la frontal del área, pero su disparo se marchó ligeramente desviado. La ocasión más clara hasta el momento.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |Aprietan los de Eder Sarabia
7' (0-0) Elche y Real Madrid están jugando a lo mismo: salir a apretar a su rival en la salida del balón. La batalla táctica está servida entre Eder Sarabia y Xabi Alonso.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |Rodrygo protagoniza la primera
4' (0-0) Zurdazo del extremo brasileño que se marcha muy desviado. La primera ocasión del partido se la apunta Rodrygo Goes.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |Inicio de partido muy disputado
2' (0-0) No consigue por el momento ningún equipo imponerse en el juego sobre su rival. Cabe destacar que tanto al Elche como al Real Madrid le gusta tener el balón y en el medio del campo se avecina una gran batalla.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Coomienza el partido!!
1' (0-0) ¡¡Rueda el balón en el Martínez Valero!! La primera posesión del partido es para el Real Madrid, presiona alto el Elche.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |¡¡Saltan los 22 protagonistas!!
Los jugadores del Elche y del Real Madrid ya pisan el terreno de juego del estadio Martínez Valero mientras suena el himno del conjunto ilicitano. Ambiente espectacular en las gradas.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |La batalla por la posesión
El Elche de Eder Sarabia apuesta por jugar mucho con el balón, pero también el Real Madrid de Xabi Alonso. Ambos son el segundo y el tercer equipo que más posesión tienen de toda LaLiga.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |El cambio de modelo
Florentino Pérez abordó en el tramo final de la Asamblea General de Socios del Real Madrid la propuesta del nuevo modelo societario que propone para la entidad blanca.
El máximo mandatario quiso dejar claro que este nuevo modelo no haría sino reforzar los derechos de los socios y la condición de propietarios del Real Madrid. "Estos inversores deberán reforzarnos ante ataques. Serán un aliado estratégico y nunca un propietario", incidió en varias ocasiones.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |El liderato en solitario, en juego
El Real Madrid llega a este encuentro empatado a puntos con un Barcelona que ya jugó y ganó por goleada ante el Athletic. Los blancos quieren aprovechar la ventaja obtenida en El Clásico y si ganan o empatan, volver a ponerse líderes en solitario.
-
Elche - Real Madrid, en directo La Liga |La alineación del conjunto ilicitano
Eder Sarabia cambia de portero pese a la gran actuación de Dituro ante la Real Sociedad. El Elche sale con Iñaki Perña, Héctor Fort, Affengruber, Chust, Núñez, Aguado, Germán Valera, Febas, Diang, Rafa Mir, André Silva.
𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐗𝐈 🤍💚— Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 23, 2025
⚔️ ¡Vamos, equipo! ⚔️#ElcheRealMadrid pic.twitter.com/Il1dzSUhUl