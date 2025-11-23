30' (0-0) ¡¡Ha tenido el primer gol del partido Kylian Mbappé!! Recuperó Ceballos en campo propio, asistió a Güler quien le dio un pase en largo al francés para que se plantara delante de Iñaki Peña, pero se le fue el último control y su remate, algo forzado, fue despejado por el portero alicantino.