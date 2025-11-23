Carreño - Berrettini, en directo final Copa Davis España vs Italia: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido

El tenista asturiano y Matteo Berrettini abren el telón de la final de la Copa Davis. Se espera que el choque arranque a las 15:00 horas.

Pablo Carreño y Matteo Berrettini abren la final de la Copa Davis con la disputa del primer punto individual. El asturiano, número 89 actualmente del ranking ATP, se mide al transalpino, número 56, con la intención de reducir esta teórica brecha entre ambos.

España llegó a la final después de protagonizar otra increíble eliminatoria ante Alemania. 'La Armada' concretó su pase tras eliminar a los germanos, encabezados por Zverev, en el partido de dobles. En cuartos de final dejaron atrás a la República Checa. Todo ello, con la ausencia de Carlos Alcaraz.

Italia, por su parte, llega como la favorita a esta final por su condición de anfitriona. La final de la Copa Davis se disputa en Bolonia, y los italianos tampoco se han resentido de la ausencia de Jannik Sinner. Han conseguido además por la vía rápida, sin tener que recurrir al dobles, su pase a la final.