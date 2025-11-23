Asamblea del Real Madrid en directo | Florentino Pérez hace balance, cuentas récord, presupuesto y nuevo modelo de club

Levanta la voz Florentino Pérez: "Son tantas cosas las que no son normales en el mundo que nos vemos obligados a reaccionar. No es normal ni legal que se pretenda impedir que los clubes organicen sus propios torneos. No es normal que los ejecutivos de la UEFA, ajenos a los clubes, quieran dirigir nuestros destinos".

"Tampoco es normal que los clubes juguemos formatos impuestos por UEFA para favorecer sus intereses. Los ejecutivos de la UEFA se deben a sus votantes y así se explica que tengamos que jugar partidos en Asia, cerca de China, en la Champions League".

"No es normal que en pleno siglo XXI ver el fútbol por TV sea cada vez más caro. Esto solo aleja a los aficionados cada vez más del fútbo, que se ven empujados a otras opciones de ocio".

"No es normal que el Barcelona tuviera que jugar un partido menos en un estadio visitante. Es que eso no le parece normal ni a su capitán, Frenkie de Jong. Tampoco es normal que LaLiga acepte que dos euqipos tengan acceso a ingresos extras. No sabemos cuánto dinero se generaba ni cómo se distribuía ese dinero. Y todavía tenemos que escuchar al señor Tebas comparando este despropósito con el espectáculo de la NFL con el único relato de atacar al Real Madrid. El evento de la NFL fue legal e impecable, la NFL sí cuenta con el respaldo de los clubes y jugadores de la competición, y no es el caso del partido en Miami, que no contaba ni con el apoyo de la UEFA.

"No es normal tampoco el nuvel de arbitraje español en una liga que presume ser una de las principales ligas del mundo. Es una vergüenza que de los 35 árbitros de campo designados para el próximo Mundial, FIFA no designara a ni un sólo árbitro español, ni uno".

"No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante 17 años, cualquiera que sea el motivo. Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que tenía funciones clave. Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide casualmente con el mejor periodo de éxitos deportivos del FC Barcelona".

"No es normal que un presidente de LaLiga promueva que un fondo de inversión hipoteque el futuro de los clubes".