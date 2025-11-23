Asamblea del Real Madrid en directo | Florentino Pérez hace balance, cuentas récord, presupuesto y nuevo modelo de club
El pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid acoge una vez más la cita anual que reúne a los socios representantes del club blanco para hacer balance de la temporada pasada y planificar el futuro tanto de sus cuentas como del esperado cambio de modelo del club.
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | Sigue el duro discurso
"Son muchos los clubes que sufren para inscribir jugadores. Pocos alzan la voz, y es más fácil la vida para los clubes si acatan las normas de su presidente. Pero no estamos solos. Somos nosotros los que alzamos la voz en público, pero son muchos los clubes que en privado nos piden que sigamos dando batalla por ellos".
"Les confirmo que son muchos los clubes que se arrepienten de haber firmado con CVC. Es una losa para el fútbol español, pero confiamos en que será anulada por los tribunales. Llegaremos al Supremo si es necesario. Seguimos demandando a LaLiga de manera conjunta con el Athletic Club, que también es propiedad de sus socios. El Barcelona también se opuso con nosotros pero el Barcelona también abandonó el pleito coincidiendo con la inscripción de sus jugadores en el pasado invierno", releva Florentino Pérez.
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | Contra Javier Tebas
Sigue muy duro Florentino Pérez contra Javier Tebas: "Ha llegado a financiar algunos medios de comunicación como Relevo que nacieron para hacer daño al Real Madrid. Y lo peor es que lo hace de manera opaca. ¿Para qué fin financian a los medios de comunicación".
"No es normal que LaLiga siga perdiendo millones de euros de nuestro dinero en el fracaso del proyecto Legend. No es normal que LaLiga contrate con nuestro dinero los serviicos de un lobby para influir en la Ley del Deporte", insiste.
"Ni la dirección del PSOE ni del PP tenían idea de ello. Por lo cual, gracias al Ministro, se evitó el atropello. Los dos partidos coincidieron cuando vieron el despropósito que se iba a hacer".
"El Real Madrid tiene que liderar esta batalla. El Real Madrid es el único club de Europa que tiene la fortaleza institucional", dice el presidente.
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | Se pone serio el presidente
Levanta la voz Florentino Pérez: "Son tantas cosas las que no son normales en el mundo que nos vemos obligados a reaccionar. No es normal ni legal que se pretenda impedir que los clubes organicen sus propios torneos. No es normal que los ejecutivos de la UEFA, ajenos a los clubes, quieran dirigir nuestros destinos".
"Tampoco es normal que los clubes juguemos formatos impuestos por UEFA para favorecer sus intereses. Los ejecutivos de la UEFA se deben a sus votantes y así se explica que tengamos que jugar partidos en Asia, cerca de China, en la Champions League".
"No es normal que en pleno siglo XXI ver el fútbol por TV sea cada vez más caro. Esto solo aleja a los aficionados cada vez más del fútbo, que se ven empujados a otras opciones de ocio".
"No es normal que el Barcelona tuviera que jugar un partido menos en un estadio visitante. Es que eso no le parece normal ni a su capitán, Frenkie de Jong. Tampoco es normal que LaLiga acepte que dos euqipos tengan acceso a ingresos extras. No sabemos cuánto dinero se generaba ni cómo se distribuía ese dinero. Y todavía tenemos que escuchar al señor Tebas comparando este despropósito con el espectáculo de la NFL con el único relato de atacar al Real Madrid. El evento de la NFL fue legal e impecable, la NFL sí cuenta con el respaldo de los clubes y jugadores de la competición, y no es el caso del partido en Miami, que no contaba ni con el apoyo de la UEFA.
"No es normal tampoco el nuvel de arbitraje español en una liga que presume ser una de las principales ligas del mundo. Es una vergüenza que de los 35 árbitros de campo designados para el próximo Mundial, FIFA no designara a ni un sólo árbitro español, ni uno".
"No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante 17 años, cualquiera que sea el motivo. Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que tenía funciones clave. Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide casualmente con el mejor periodo de éxitos deportivos del FC Barcelona".
"No es normal que un presidente de LaLiga promueva que un fondo de inversión hipoteque el futuro de los clubes".
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | El Bernabéu infinito
"Nuestro estadio tiene el aforo que tiene, pero este proyecto tecnológico de la mano de Apple nos permitirá estar en el Santiago Bernabéu viendo el partido desde la localidad que elijamos. Esto que parece un sueño, dentro de poco será una realidad", dice el presidente.
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | El nuevo Bernabéu
"No se entiende el fútbol sin el Bernabéu y sin Santiago Bernabéu. El Bernabéu ha sabido transformarse. Ha sido designado como el mejor estadio deportivo del 2024 por World Football Summit. El Bernabéu se está convirtiendo en el destino de ocio y entretenimiento que nos propusimos. Nuestro estadio se ha convertido en una referencia grastonómica de la capital de España", cuenta Florentino Pérez sobre toda la oferta del nuevo Bernabéu.
"Las obras de aislamiento acústico avanzan y esperamos que estén finalizadas en el mes de diciembre", cuenta también el presidente, que destaca la reforma de la estación de Metro de Bernabéu. "Será una de las mejores y más modernas de toda Europa", dice.
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | La situación financiera
"El beneficio neto ha sido de 24,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 56% con respecto al año anterior. Les tengo que decir que seguimos mateniendo una política de control de gastos en todas las áreas del club, pero hemos conseguido ser competitivos a nivel deportivo. Nuestro patrimonio neto ha alcanzado los 598 millones de euros, y eso nos permite seguir invirtiendo en la mejor del club", asevera Florentino Pérez.
"Hemos invertido 1.347 millones de euros en nuestro estadio. En cuanto al resto de las inversiones, hemos destinado 194 millones de euros, de los cuales 168 han sido para la adquisición y renovación de jugadores. Además, hemos aportado 356 millones de euros a la Hacienda Pública y Social. El Real Madrid seguirá siendo el club más sólido del mundo del deporte", dice el presidente, que también destaca el partido de la NFL.
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | Más de 1.000 millones de ingresos
"Fuimos el primer club de fútbol en superar los 1.000 millones de euros. Esta pasada temporada hemos alcanzado 1.185 millones de euros, un aumento del 10% con respecto al año anterior. Esto nos permite continuar creciendo para competir con los grandes gigantes de la NFL y de la NBA", destaca Florentino.
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | Cariño para Chus Mateo
Habla Florentino Pérez sobre Chus Mateo, el exentrenador del conjunto de baloncesto: "Un hombre de la casa que ha representado los valores de nuestro club durante las últimas tres temporadas. Un tiempo de decicación y trabajo en el que hemos ganado seis títulos. Gracias, querido Chus. Esta será siempre tu casa y te deseamos lo mejor al frente de la selección española de baloncesto.
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | La sección de baloncesto
Momento para que el presidente del Real Madrid haga balance de lo conseguido por el conjunto de baloncesto: "El equipo de baloncesto ha ganado 28 títulos en las últimas quince temporadas. Esta última Liga ganada de manera brillante es el título número 100 del Real Madrid de baloncesto. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que compartamos muchas alegrías. Hemos querido dar un impulso para consolidar nuestra sección de baloncesto".
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | El equipo femenino
"En la Champions femenina terminamos entre los ocho mejores de Europa. Hemos reforzado nuestro equipo femenino con seis nuevas jugadoras", destaca el presidente del Real Madrid sobre la sección femenina. También agradece a aquellos que terminaron su vínculo con el club la pasada temporada, como a Alberto Toril, el extrenador blanco o la jugadora Olga Carmona. "No olvidaremos nunca el mítico gol que nos hizo campeonas del mundo con España".
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | La importancia de la cantera
"Hasta ocho canteranos debutaron la temporada pasada con el primer equipo, y nos enorgullece que ocho jugadores de la primera plantilla del Real Madrid hayan formado parte de nuestra cantera. Carvajal, Asencio, Fran García, Carreras, Valverde, Rodrygo, Vinicius y Gonzalo. Es un tercio de la plantilla y una muestra de lo que significa la cantera para el Real Madrid", comenta Florentino Pérez.
"Nuestro agradecimiento para Raúl González, que ha permanecido siete años como entrenador de nuestra cantera. Gracias, querido Raúl", destaca también el presidente.
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | Agradecimientos para los que terminaron su vínculo
Destaca el presidente los grandes fichajes realizados esta temporada como el de Huijsen o el de Xabi Alonso.
Florentino Pérez recuerda ahora algunas de las figuras más destacadas que la pasada temporada finalizaron su vínculo con el Real Madrid, empezando por Carlo Ancelotti: "El entrenador más laureado de nuestra historia con 15 títulos. Se ha ganado para siempre nuestro cariño, gracias querido Carlo. Sabes que este es y será siempre el club de tu vida".
"Modric representa los valores del Real Madrid dentro y fuera del campo. Es el jugador más laureado de nuestra historia con 28 títulos. Querido Luka, gracias por tu fútbol y por lo que has dado al Real Madrid. El Real Madrid es y será para siempre el club de tu vida", dice el presidente sobre el jugador croata.
También, un recuerdo para Lucas Vázquez: "Él también ha sido un ejemplo de comportamiento y de trabajo, y ha representado siempre los valores inculcados desde que llegó al Real Madrid. Lo ha dado todo en el campo, y los madridistas no olvidaremos nunca su entrega. Querido Lucas, gracias por lo que nos has dado, esta será siempre tu casa".
Reconocimiento también para Jesús Vallejo: "Siempre nos ha ayudado siendo un ejemplo de trabajo y profesionalidad. Se va del Real Madrid con 13 títulos. Te deseamos lo mejor para ti y toda tu familia".
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | El proyecto deportivo
"Debemos estar orgullosos de los que este equipo viene haciendo en las últimas 30 temporadas de manera ininterrumpida. Ya sabemos cuál es el nivel de exigencia del Real Madrid y esto nos obliga a superar cualquier desafío por imposible que parezca. La temporada pasada fue muy dura, con lesiones muy graves. Tenemos un calendario que es cada vez más dañino para la salud de los jugadores. Nuestros internacionales han jugado más de 80 partidos, es una auténtica barbaridad", dice el presidente.
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | La labor social
"El trabajo de nuestra Fundación llega a más de 400.000 personas cada año a través de más de 1.400 proyectos en más de 100 países", destaca el presidente sobre la labor de la Fundación. Destaca la importancia de ayudar a los colectivos que están en "riesgo de exclusión social". "La Fundación ha gestionado cerca de 30 millones de euros para sus proyectos. El Real Madrid es un club solidario y no va a fallar nunca a los que más nos necesitan".
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | El club más valioso del mundo
"Hemos hecho todo lo posible para paliar un escenario dentro de conflictos internacionales. Vuelvo a resaltar lo importante que ha sido la unidad de todos los socios, que ha servido para que el Madrid siga siendo el club más valioso del mundo según Forbes", asevera el presidente, que dice que el Real Madrid tiene 98.272 socios
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | Florentino celebra los títulos
"Este club es un ejemplo de cómo la unidad de todos nosotros es la base para vivir uno de los ciclos más ganadores de nuestra historia. Debemos valorar lo que significa este ciclo de éxito en el mundo del deporte, donde cada vez resulta más difícil ganar. Esto es algo que nos enorgullece a todos. Cuando conseguimos un título, nos emocionamos al ver a los madridistas celebrando en cualquier lugar de mundo. Ser del Real Madrid, es una forma de entender la vida", cuenta Florentino Pérez.
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | Toma la palabra Florentino Pérez
"Este año me habéis dado de nuevo vuestra confianza para seguir siendo vuestro presidente durante los próximos cuatro años. La junta y yo estamos trabajando para que el Real Madrid sea el referente del deporte mundial", dice Florentino Pérez.
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | Primer punto del día
Llega el primer punto del día, el Informe del Presidente del Real Madrid. Florentino Pérez da la bienvenida a todos los socios compromisarios del Real Madrid que están tanto presentes en la sala como telemáticamente. Pide el presidente un minuto de silencio por "los madridistas que nos han dejado y que siempre tendremos en nuestra memoria".
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | Una temporada de éxitos
Sigue proyectándose el vídeo en este inicio de la Asamblea General de Socios del Real Madrid. Se están repasando todos los hitos conseguidos durante la pasada temporada con el primer equipo, el conjunto de baloncesto, la sección femenina de fútbol...
Asamblea General de Socios del Real Madrid, en vivo | Pistoletazo de salida
Se proyecta en estos momentos un vídeo en el pabellón en el que se celebra la Asamblea para dar el pistoletazo de salida a la misma. En esta pieza se destacan los momentos más destacados de los últimos tiempos conseguidos por el club blanco.