Ancelotti (66) vende su Porsche 992 Carrera de más de 150.000 euros a un famoso agente de youtubers: "Huele a puro"

El universo del motor, el fútbol y el de los creadores de contenido han colisionado en un inesperado cruce de caminos.

Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil, ha vendido su lujoso Porsche 992 Carrera -un modelo valorado en algo más de 150.000 euros- a Paconi, uno de los representantes de youtubers más conocidos del panorama español.

Así lo ha revelado él mismo en un vídeo del canal de YouTube 'byCaLiTos', donde aparece junto a Plex, uno de sus representados más famosos.

Durante el episodio, centrado en una prueba de conducción de un exclusivo RAUH-Welt Begriff (RWB) -una marca japonesa de personalización extrema de Porsches clásicos-, surge la conversación sobre el nuevo coche de Paconi.

El agente no se resiste y acaba desvelando el origen de su recién estrenado Porsche: "Era de Ancelotti, sí, sí, de Carlo Ancelotti. Lo dejó en Porsche cuando se fue a Brasil y me lo quedé yo".

"Huele a puro"

Antes de abrir las puertas del coche, Plex hace un comentario que arranca carcajadas a los presentes: "Huele muchísimo a puro".

Un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores del vídeo, ya que encaja con la imagen pausada y sofisticada del técnico italiano, que a sus 66 años es sinónimo de elegancia y discreción.

Más tarde, eso sí, el propio Paconi matiza: "Ahora ya huele a vainilla" tras el comentario de Carlitos de que olía más a "las colonias de Paconi" que a puro, en referencia a su conocida afición por las fragancias de lujo.

Interior del antiguo Porsche de Carlo Ancelotti

Diseño original

El vehículo, según comenta el propio Paconi, estaba "nuevo" en el momento de la compra.

A pesar de haber contemplado la posibilidad de personalizarlo, finalmente decidió conservarlo tal y como lo dejó su anterior propietario: "Pensé en cambiarle cositas, pero me gusta tal cual está", asegura.

Estéticamente, el coche destaca por un elegante contraste cromático: "Mola mucho el doble tono de negro y beige que combina muy bien los colores del coche", añade.

Una elección sobria y deportiva que encaja tanto con el estilo del exentrenador blanco como con el perfil más mediático de su nuevo dueño.

Porsche 992 Carrera, en una imagen promocional de la marca

Un coche con historia

El Porsche 911 Carrera (992) es uno de los deportivos más deseados del mercado.

Su precio base en España ronda los 157.835 euros, aunque con opciones personalizadas y configuración especial puede superar con facilidad los 170.000 euros.

En el mercado de segunda mano, como es el caso de esta unidad procedente de Ancelotti, el valor oscila entre los 125.000 y los 175.000 euros, dependiendo del kilometraje, estado de conservación y equipamiento adicional.

El de Paconi, al parecer, pertenece a ese selecto grupo de modelos recientes y casi sin uso, lo que sitúa su valor estaría en la zona alta de la horquilla de precios.

Además, contar con un dueño anterior de renombre como Carlo Ancelotti podría elevar aún más el atractivo del coche entre coleccionistas y aficionados.

Lo cierto es que, entre aromas a puro y vainilla, este Porsche 992 Carrera no solo es un coche de lujo: es un testigo silencioso del cambio de manos entre dos mundos que cada vez más se cruzan.