Munar - Zverev, semifinal Copa Davis España vs Alemania: resultado, estadísticas y narración del partido

El español Jaume Munar peleó sin éxito el alemán ante Alexander Zverev, número 3 del mundo, contra el que cedió en dos sets, por (7-6(2) y 7-6(5)), en la segunda parte de las semifinales de la Copa Davis, ahora empatadas a uno y con el partido de dobles como duelo decisivo.

Pedro Martínez y Marcel Granollers, este último ganador de Roland Garros y Estados Unidos en este curso, pelearán con Tim Puetz y Kevin Krawietz por un puesto en la final de la Davis, a la que España no accede desde 2019, año en el que levantó su última 'Ensaladera'. Italia espera en el choque por el título tras superar a Bélgica.

En el primer desafío de la eliminatoria, Pablo Carreño superó a Jan-Lennard Struff.