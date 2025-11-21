El derbi valenciano entre el Valencia y el Levante abrirá este viernes la decimotercera jornada de la Liga con un encuentro que está marcado por la necesidad de huir del descenso y la igualdad en la clasificación, con tan solo un punto de diferencia.



Tres años después, la capital valenciana vuelve a vivir un derbi en la élite que puede ser uno de los más disputados de su historia. El Valencia, que acumula siete partidos sin ganar, es el equipo que marca la salvación con 10 puntos, mientras que el Levante es antepenúltimo con tan solo un punto menos.



Con su empate ante el Betis antes del parón, el Valencia se libró de la zona roja y salió del descenso gracias a su mejor diferencia de goles con el Girona, que es el antepenúltimo de la clasificación con diez puntos, los mismos que el Valencia.

Por su parte, el Levante llega muy exigido al derbi, en puestos de descenso y después de cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria. Además, el equipo levantinista nunca ha ganado en Mestalla.