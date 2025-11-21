El Valencia Basket, tras haber ganado todos los partidos de la Euroliga que ha jugado con público en el Roig Arena, recibe este viernes al Estrella Roja, que es el equipo más en forma de la competición tras haber vencido en ocho de sus últimos nueve encuentros en la competición.



El conjunto de Pedro Martínez ha ganado cuatro de sus cinco partidos como local y solo ha perdido el que disputó a puerta cerrada contra el Hapoel Tel Aviv. Esa fortaleza ante los suyos sostiene un balance global con seis victorias y cinco derrotas.