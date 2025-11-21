La novedad que estrenará el Bernabéu tras el partido de la NFL ante el Celta en diciembre: la esperada solución definitiva

El Santiago Bernabéu, durante el partido ante el Betis. EFE.

Apenas unos días después de albergar el histórico partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, el Santiago Bernabéu ha activado una operación contrarreloj para estrenar un nuevo césped híbrido de última generación.

Este lunes arrancaron los preparativos, y durante esta misma semana se ha llevado a cabo la instalación del nuevo tapete, con el objetivo de que esté en perfecto estado para el próximo compromiso del Real Madrid como local, el domingo 7 de diciembre a las 21:00 horas frente al Celta de Vigo.

Según se aprecia en los vídeos publicados por los creadores de contenido que siguen día a día la evolución del estadio, el proceso está prácticamente finalizado.

El césped ya está completamente instalado, nivelado y listo para la siguiente fase: su asentamiento y refuerzo mediante una técnica de cosido híbrido que busca garantizar su estabilidad y rendimiento en el largo plazo.

Un cambio planeado

El Real Madrid había diseñado esta operación con mucha previsión. Desde hace meses, el club blanco sabía que el estado del césped quedaría comprometido tras el evento de la NFL, por lo que decidió retrasar el estreno del nuevo terreno de juego hasta después del partido de fútbol americano.

Por eso se optó por aguantar con el tapiz de la temporada anterior durante los primeros meses de competición. El césped respondió, y tras el evento del ovoide, llegó el momento de actuar.

El cronómetro se puso en marcha el lunes posterior al partido de la NFL, con todos los materiales ya preparados en Valdebebas para una ejecución exprés: retirada del césped antiguo el martes, instalación del nuevo entre el miércoles y el jueves, y comienzo del asentamiento final.

Vista panorámica del Santiago Bernabéu antes del histórico partido de la NFL Reuters

Un tapiz premium

La gran apuesta del Real Madrid se ha centrado en un césped RyeBlue Deportivo, cultivado durante meses en una finca especializada del norte de Cáceres.

Se trata de una mezcla equilibrada de 50% raygrass y 50% poa pratensis, dos variedades que combinan resistencia, elasticidad y una alta capacidad de recuperación.

Es la opción más exigente y costosa del mercado, seleccionada para minimizar riesgos y evitar los recurrentes problemas que han afectado al césped del Bernabéu en temporadas anteriores.

Una vez colocado, comienza la fase crítica del proyecto: el cosido híbrido. Este proceso consiste en la inyección de hilo sintético cada dos centímetros hasta una profundidad de 18 centímetros.

"Esta técnica refuerza el césped natural. Las raíces se anclan en los hilos y así se consigue un encaje perfecto", explican desde la empresa encargada.

No se trata de un césped artificial, sino de un refuerzo que mantiene la superficie como natural, algo crucial para la sensación de juego de los futbolistas.

El interior del estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid

Un Bernabéu listo

El objetivo es claro: que el nuevo césped esté al 100% para el partido contra el Celta de Vigo de La Liga.

La planificación del calendario ha ayudado: el Real Madrid encadenará cuatro partidos consecutivos fuera de casa entre La Liga y la Champions League, lo que ofrece un margen ideal para que el terreno de juego se asiente con tranquilidad.

Si todo va según lo previsto, el 7 de diciembre el Bernabéu presentará su nuevo tapiz en sociedad, dando así el paso definitivo hacia una solución estable y duradera.