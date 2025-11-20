El Real Madrid, que en su último partido de la Euroliga perdió ante el Panathinaikos griego y con ello cortó una racha de triunfos como local en todas las competiciones que había arrancado el 1 de mayo, recibe la visita del Zalgiris Kaunas lituano, que arranca la jornada en la tercera posición de la tabla.



Del peligro de éste ya sabe el conjunto blanco, pues el pasado curso fue capaz de ganar a domicilio en el Movistar Arena en el que fue uno de los tropiezos más dolorosos del curso. Así las cosas, el técnico Sergio Scariolo considera que se miden a "uno de los mejores equipos de estos primeros partidos de la Euroliga": "Tienen rendimiento ofensivo muy bueno, con un porcentaje de tiro alto, con capacidad de ir en contraataque, sobre todo desde las pérdidas que saben forzar al rival y con buena habilidad en jugar los aclarados".



"En el apartado ofensivo tenemos que seguir con la capacidad de generar los tiros de alto porcentaje que hemos tenido hasta ahora, pero obviamente intentando convertir, eso es lo que cambia completamente todo", manifestó ante los medios de comunicación en el pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.