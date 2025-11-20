Marcel Granollers y Pedro Martínez, en las Finales de la Copa Davis

Marcel Granollers y Pedro Martínez, en las Finales de la Copa Davis

Granollers/Martínez vs Pavlasek/Machac, Copa Davis España vs Rep. Checa: resultado, estadísticas y narración del partido de dobles

Los españoles Marcel Granollers y Pedro Martínez completaron este jueves la remontada ante República Checa con una victoria ante Tomas Machac y Jakub Mensik (7-6(8) y 7-6(8)), que selló el pase a semifinales de la Final a 8 de la Copa Davis.

España vuelve a unas semifinales tras seis años de ausencia. Desde 2019 que no disputa esa ronda. En aquella ocasión, la 'Armada' acabó levantando el título. Su rival en la penúltima ronda saldrá de la eliminatoria Argentina-Alemania.