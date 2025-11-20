Granollers/Martínez vs Pavlasek/Machac, Copa Davis España vs Rep. Checa: resultado, estadísticas y narración del partido de dobles

Los españoles Marcel Granollers y Pedro Martínez completaron este jueves la remontada ante República Checa con una victoria ante Tomas Machac y Jakub Mensik (7-6(8) y 7-6(8)), que selló el pase a semifinales de la Final a 8 de la Copa Davis.