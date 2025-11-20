Un futbolista español (35), totalmente alucinado: "Jugué el derbi vasco y el de Manchester, pero nada como esto"

El futbolista español (35) que está deslumbrado: "Jugué Athletic Bilbao vs Real Sociedad, United vs Liverpool y el derby de Manchester, pero como esto no hay nada igual"

En enero de 2025, el futbolista español Ander Herrera fue presentado en su nuevo club, el Boca Juniors de Argentina. Llegó cargado de ilusión y bajo la admiración del presidente de la institución argentina, Juan Román Riquelme. Los hinchas del equipo argentino estaban fascinados con la llegada del jugador que vistió los colores de la selección de España.

El jugador vasco mostró su enorme calidad en los pocos minutos que jugó durante los primeros meses, pero las reiteradas lesiones lo dejaron en el ojo de la tormenta.

"¿Boca fichó un futbolista lesionado?", es la pregunta que se hicieron muchos aficionados al ver que Herrera sufría lesiones musculares, prácticamente, cada vez que entraba al campo. Fueron 5 problemas físicos los que tuvo hasta el momento y por los que debió pasar mucho tiempo por la sala de cuidados.

Ander Herrera queda sin palabras por el superclásico Boca vs River

Ahora, el panorama es distinto. Boca se clasificó como líder a los playos de la Liga de Argentina y viene de ganar, nada más y nada menos, que el superclásico ante River por 2 a 0, en donde Herrera jugó el segundo tiempo y mostró su clase.

Al respecto, el vasco ha quedado fascinado con cómo se siente el Superclásico (el más importante de Argentina) desde adentro: "Me ha tocado vivir el derbi en Manchester, PSG-Marsella, que es picante, el derbi vasco en España, United vs Liverpool, que también es un clarinazo, pero como esto no hay nada igual".

Luego, amplió su punto de vista: "Los he disfrutado mucho estos partidos, tengo una vinculación muy grande con el United, con el PSG, con los clubes por los que he pasado, con el Athletic de Bilbao, con el Zaragoza, club del que soy hincha, pero vivir esto [el superclásico de Argentina] es una posibilidad que muy pocos tenemos y me siento un afortunado enorme", señaló en diálogo con ESPN.

Luego, Herrera analizó también la diferencia entre el fútbol de España y el fútbol de Argentina. "Aquí el fútbol es demasiado trabado y se protesta demasiado a los árbitros, aún se le puede dar más velocidad al juego. En España decimos que el fútbol es lo más importante dentro de las cosas menos importantes. En Argentina, en cambio, el fútbol entra en las cosas más importantes".



Ander Herrera tiene contrato con el club boquense hasta finales de 2026. Boca se juega la etapa final en busca del título local en Argentina y Herrera puede ser titular para el DT Claudio Úbeda. Además, ya está clasificado a la próxima Copa Libertadores.