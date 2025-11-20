Deportes
Carreño - Mensik, Copa Davis España vs Rep. Checa: resultado, estadísticas y narración del partido
Pablo Carreño cayó derrotado este jueves ante el checo Jakub Mensik (7-5, 6-4) en el primer duelo de los cuartos de final de la Copa Davis, por lo que España necesita una victoria de Jaume Munar para mantener las opciones de llegar a las semifinales.
Munar (36), se medirá a Jiri Lehecka (17). En caso de derrota, España estará eliminada de la Copa Davis y República Checa accederá a las semifinales.