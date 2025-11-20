La segunda etapa de Xavi Pascual como entrenador del Barça empezará este jueves en la pista del Anadolu Efes de Estambul (18:30 CET) en la duodécima jornada de la Euroliga, en la que el equipo azulgrana tratará de prolongar la mejoría experimentada bajo la dirección del técnico interino Òscar Orellana.



Tras la destitución de Joan Peñarroya el pasado 9 de noviembre, el conjunto catalán ha enlazado tres victorias contra el Bayern Múnich (74-75) y el Virtus Bolonia (88-81) en la competición continental, y frente al Baskonia (91-83) en la Liga Endesa.



Este cambio de dinámica se explica, en parte, por el paso adelante de los jugadores en la energía y la responsabilidad individual en la defensa, algo que se ha reflejado en la media de puntos encajados, que ha pasado de 87,6 en los quince encuentros previos, a 79,3 en los tres más recientes.